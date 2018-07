Bundeskanzler Kiesinger hat das Kandidatenkarussel für die Präsidentenwahl wieder in Bewegung gesetzt. Im sogenannten Viererkreis (Teilnehmer: Kiesinger, Heck, Barzel und Strauß) gab er zu erkennen, daß ihn ein CDU-Kandidat Schröder nicht genehm ist. Sein Argument: er sei nicht sicher, ob Schröder die nötigen Stimmen Ton der FDP bekäme. Auch sei es wünschenswert, daß in so schwierigen Zeiten Kontinuität im Verteidigungsressort herrsche. Sofort waren wieder eine Reihe anderer Kandidaten im Gespräch, vor allem Kirchentagspräsident Richard von Weizsäcker und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Gebhard Müller, aber auch Bundestagspräsident Gerstenmaier, der ehemalige EWG-Präsident Hallstein und sogar Ex-Kanzler Ludwig Erhard.

Kiesingers Veto hat in der CDU/CSU starken Unmut hervorgerufen. Ihm wird vorgeworfen, er habe sich durch seine persönliche Antipathie gegen Schröder zu einem unbesonnenen Schrirt hinreißen lassen. Ein CDU-Abgeordneten „Es lief alles so schön, und nun hat der Kanzler das wieder kaputt gemacht.“ Proteste treffen auch aus den Landesverbänden ein. Von einem Parteisprecher in Bonn wurde inzwischen bekräftigt, daß Schröder noch keineswegs von der Kandidatenliste gestrichen sei.

Die SPD tut sich offenbar nur wenig leichter. Zwar will sie ihren Kandidaten schon am kommenden Wochenende benennen. Aber neben Bundesjustizminister Heinemann, dem Favoriten, gibt es starke Gruppen, die seine Kandidatur nicht für glücklich halten. Vermutungen aus dem Umkreis der Düsseldorfer SPD, Herbert Wehner habe versucht, Ministerpräsident Kühn zum Kandidaten hochzuloben, werden in Bonn als Spekulation bezeichnet. Kühn jedenfalls will in Düsseldorf bleiben. Ernster zu nehmen sind die Chancen von Georg Leber. Der Verkehrsminister hat sich vor gut zwei Jahren selbst als Kandidat für das höchste Staatsamt empfohlen:

Einen gemeinsamen -Kandidaten der CDU und SPD wird es auf keinen Fall geben, Und die FDP wird bei dir Wahl das Zünglein an der Waage bilden – das steht inzwischen fest. Am wenigsten beeindruckt von allen Spekulationen zeigten sich indessen, jene zwei Männer, die im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Schröder verlängerte seinen Urlaub in der Schweiz und Heinemann geht in Bonn seinen Amtsgeschäften nach.