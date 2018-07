Inhalt Seite 1 — Kein Friede in Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Abosch

Seit seiner Gründung vor zwanzig Jahren lebt der Staat Israel gefährlich. Seine Existenz ermangelt selbst eines Minimums relativer Sicherheit. Der überraschend große Sieg im Sechstagekrieg hat an den Grundbedingungen nichts geändert. Nach wie vor gibt es ein Israelproblem: einen Staat, dessen Umwelt ihm den Untergang schwört.

Maxime Rodinson, ein französischer Orientalist, der an der Sorbonne äthiopische Sprache und Ethnologie des Nahen Ostens lehrt, unternahm es, im Lichte der letzten Ereignisse die Komponenten dieses Problems aufzuzeigen. Dabei mißtraute er jeder emotional bestimmten Parteinahme. Als Jude ist er Antizionist; den Arabern mit Sympathie verbunden, schont er sie doch nicht in seiner Kritik; von marxistischer Kultur, verurteilt er den Vulgärkommunismus Moskauer Prägung. Solche Kompliziertheit läßt ihn zwischen alle Stühle selbstgerechter Parteigänger geraten. Indes fördert seine unbequeme Position einige Wahrheiten zutage, die man wissen sollte, will man im propagandistischen Kreuzfeuer sich noch zurechtfinden:

Maxime Rodinson: „Israel et le refus arabe – 75 ans d’histoire“; Editions du Seuil, Paris; 249 Seiten

Die Grundthese seines Buches: der Zionismus als „koloniale Begebenheit“: „Die tiefe Ursache des Konflikts ist die Niederlassung einer neuen Bevölkerung in einem bereits bewohnten Territorium, die von dem ansässigen Volk nicht gebilligt wird.“ Die Ankommenden waren Fremde in des Wortes ganzer Bedeutung: Juden inmitten von Arabern, Europäer in orientalischem Milieu, technische Pioniere in archaischen Verhältnissen.

Rodinson meint, der Zusammenstoß sei unvermeidlich geworden in der Epoche des Untergangs der kolonialen Herrschaftsgebilde. „Die palästinensischen Araber wollten, nach ihrer Befreiung von türkischer Oberhoheit, weder eine britische noch eine zionistische Herrschaft. Sie wollten weder Engländer noch Israelis werden.“

Den Israelis wird vorgeworfen, sich allzu leichtfertig über die Empfindungen der Araber hinwegzusetzen und eigene Rechte vorzuschicken. Wie könnten sie eine allarabische Solidarität verurteilen, nachdem sie selber „für alle Juden die Pflicht verkünden, sich mit Israel zu solidarisieren“? Rodinson führt einige, bereits bekannte Thesen gegen den Zionismus ins Feld: Der Zionismus könne die Judenfrage nicht lösen, „da die außerhalb Israels gebliebenen Juden weit zahlreicher sind als die ,zurückgekehrten‘“; er habe den Antisemitismus nicht nur unter den Arabern angefacht, sondern auch in den kommunistischen Ländern, wo es einen „offiziellen, kaum verbor-