Köln

Die deutschen Bischöfe beschlossen auf ihrer Herbstsitzung Ende September in Fulda, den „Fall Halbfas“ zu schließen. Dem sechsunddreißigjährigen Professor für katholische Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen soll die kirchliche Lehrbefähigung entzogen werden, bis er seine Thesen widerrufen hat, die nach Auffassung der Bischöfe der verbindlichen Glaubenslehre widersprechen.

Professor Halbfas schrieb ein Buch „Fundamentalkatechetik, Sprache und Erfahrung im Religionsuntericht“. Dort stehen seine Thesen, aber sie stehen dort nicht isoliert. Und da die „Thesen“ von Halbfas nirgendwo Wissenschaftlich sauber zusammengestellt sind, steht auch nirgendwo wissenschaftlich belegt zu lesen, wieso sie im Widerspruch zur Lehre der katholischen Kirche stehen.

Zu alledem tagten über 100 Dozenten für Katechetik Anfang Oktober in Mülheim an der Ruhr und kamen nach zweitägiger Disputation mit Halbfas zu dem Ergebnis, daß er „die traditionelle katholische Glaubensüberzeugung in der Sprache unserer Zeit zu interpretieren versuche“. Die bei diesem Versuch „entstandenen Mißverständnisse konnten im Laufe der Diskussion geklärt werden“ – so wörtlich die Aachener Kirchenzeitung.

Dennoch – disziplinare Maßnahmen gegen Professor Halbfas sind bereits beschlossen und in einem Fall bereits vollstreckt. Schon am 30. August nämlich hatten die Bischöfe beschlossen, daß Halbfas als Dozent innerhalb der katholischen „Akademie für Jugendfragen“ in Münster untragbar sei. Die jetzt beschlossenen disziplinaren Maßnahmen sollen in Kraft treten, nachdem am 28. Oktober ein Fachgespräch mit vier Theologen unter dem Vorsitz des Paderborner Kardinals Jaeger stattgefunden hat. Zwei Theologen, nämlich die Münsteraner Professoren Gnilka und Kasper, hat Halbfas selbst benannt, die anderen wählte die Bischofskonferenz aus. Einer von ihnen, der Würzburger Professor Schnackenburg, lehnte inzwischen ab, weil durch das Verdikt der Bischofskonferenz die Gesprächsteilnehmer bereits vor ein Resultat gestellt seien, das für einen Wissenschaftler nicht vertretbar sei; zudem habe das Gespräch eine inquisitorische Note.

Im „Fall Halbfas“ führen die Wege in auffälliger Weise immer wieder nach Köln. Anfang November vergangenen Jahres hatte der Patmos-Verlag um die kirchliche Druckerlaubnis für das Buch von Halbfas in Köln nachgesucht. Einige Wochen später vereinbarten auf Vorschlag evangelischer Kollegen von Halbfas der (katholische) Patmos-Verlag, Düsseldorf, und der (evangelische) Calwer-Verlag, Stuttgart, eine gemeinsame Edition seines Buches. Zweieinhalb Monate später, nachdem der Antrag auf Druckerlaubnis gestellt wurde, zog Patmos seinen Imprimaturantrag zurück. Prompt schickte Generalvikar Jansen die Druckfahnen der Schrift zurück, „da diese in Gemeinschaft mit dem Calwer-Verlag, Stuttgart, erscheinen soll“. Eine Rechtsbelehrung, daß dennoch eine kirchliche Druckerlaubnis notwendig sei, wurde nicht erteilt.

Die Verlage begannen zu drucken. Zu dieser Zeit hatte das Kölner Ordinariat bereits zwei ablehnende Gutachten eingeholt. Aber erst zehn Tage später händigte Kardinal Frings dem Verleger eines der Gutachten aus. Ein Gespräch des Autors mit einem Beauftragten des Kardinals am 3. Februar erwies sich als wenig ergiebig, da der Beauftragte weder Druckfahnen noch Gutachten kannte.