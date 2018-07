Von Jens Momm

Der belgische Rennfahrer Willy Mairesse erwartete das Startsignal. Er stand in der Kette der Konkurrenten, zwischen sich und dem gelben Ford die zehn Meter Beton der Zielgeraden von Le Mans. Als der Starter die Flagge senkte, stürzte Mairesse zum Rennwagen, brach ins Cockpit ein und feuerte die Maschine wie die anderen. Die Sicherheitsgurte nahm er nicht einmal wahr – wie die anderen übrigens auch nicht –, es ging schließlich um Sekundenbruchteile, und als der Pulk der Wagen im Rauch von Öl und überhitztem Gummi aus der Schrägaufstellung rigoros um den Weg in die Gerade boxte, war der Belgier weit vorn. Er schoß durchs S-Kurven-Geschlängel vor dem Dunlopbogen, passierte Tertre Rouge und trat das Gaspedal durch. Auf der Geraden von Hunaudières fuhr der werkbankneue Ford GT 40 über 300 km/h, wurde hart gebremst, da passierte der Unfall.

„Mairesse bei der Mulsannekurve ausgefallen“, sagte der Streckensprecher. Schwere Gehirnerschütterung, halbseitige Lähmung (die später zurückging) befanden die Ärzte, denn: den Sicherheitsgurt anzuschnallen, war keine Zeit gewesen. Le-Mans-Start nennt man diese Parforce-Vorführung. Chronisten notieren: Der legendäre Gewaltmarsch der, 24 Stunden hat wieder einmal mit Eklat begonnen. Kritiker wiederholen sich: Wahnsinn – schon beim Start.

Willy Mairesse ist inzwischen im Pariser US-Spital. Das Rennen ist entschieden, soweit man in Le Mans etwas prophezeien darf. Der letzte Ford GT 40 der britischen Firma John Wyer Automotive Engineering Ltd. (Kleinanfertigung von Rennwagen) hat unaufholbaren Vorsprung gegen die übriggebliebenen Prototypen des Porsche-Werks (Serienbau von Automobilen). Dies ist die Entscheidung im bisher offenen Rennen um die Internationale Konstrukteurstrophäe des Automobil-Weltverbandes. Sie fällt früher als sonst. Schon um Mitternacht steht fest, daß Porsche keine Chance mehr hat.

Wieder zog finanzstarkes Industriemanagement den kürzeren gegenüber dem einfallsreichen Außenseiter, wie schon vor Jahrzehnten, als Bentley die Chrysler schlug, oder in späteren Duellen, als Ferrari gegen Jaguar und Ford gewann. Das von Henry Ford II durchgepeitschte Gesetz, nach dem ein Le-Mans-Sieg käuflich ist, scheint schon wieder außer Kraft. Wie es auch sei: Die Entscheidung dieser Weltmeisterschaft also fällt in einem Rennen, über das selbst hartgesottene Apologeten nur höchst ungern streiten. Nicht nur Kulturhüter rümpfen unverständig die Nase, wenn das Rennvolk – diesmal kamen 300 000 – sich von den vorbeiflitzenden Wagen zu Bier und Beat schleppt, von dort zum reichlich improvisierten Nachtlager und wieder zurück zu den Rennwagen. 24 Stunden lang. Die Fahrer hassen es, unausgeschlafen mit 300 km/h zu fahren. Betreuer leiden unter der Monotonie. Ein Syndrom, das die meisten einigt: Zwölf Stunden täten’s auch.

Doch das häßliche Festival hält sich. Es sah Triumphe und Tragödien, schien in der Katastrophe von 1955 sich selbst das Ende zu setzen, feierte aber wie stets ein Comeback. Goldgräber starteten hier, Pioniere, Playboys, Einsiedler der Höchstgeschwindigkeit und kühle Professionals. Obwohl es härtere Rennen gibt, wichtigere und besser dotierte: Der Le-Mans-Sieger bleibt unter Rennfahrern, was der Kap-Hoornier unter den Skippern war – einer, der den präzisen Schlägen von Material, Umwelt und Distanz getrotzt hat, letztlich also sich selbst. So beendete der Gewinner dieses Jahres, der Belgier Lucien Bianchi, mit seinem ersten Le-Mans-Sieg eine Jagd auf den weißen Wal. Er hatte nicht weniger als 13 Anläufe benötigt, ehe er siegte.

Das 24-Stunden-Rennen ist nicht mehr die Zerreißprobe der Konstruktion; man kennt mittlerweile wirkungsvollere und preiswertere Methoden. Das Marathon von Le Maus stellt nunmehr die Frage: Wie lange halten Fahrer und Wagen den Prüfungen von Zufall und Sinnlosigkeit stand?