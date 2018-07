Inhalt Seite 1 — Kunst und Gesellschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Becker

In der vergangenen Woche hat es mir die Feder aus der Hand geschlagen. Ich schrieb an dieser Rede, und ich wollte darin beispielsweise sagen, daß in dieser Stadt die Künste dafür, daß sie machen; was sie wollen, nicht verfolgt, sondern im Gegenteil, öffentlich gefördert und gepriesen werden. Die Maßnahmen der Kölner Polizei Satzes hinderten mich daran, im Sinne dieses Satzes weiter an einer Rede zu schreiben, von der ich nicht wußte, ob ich sie noch halten kann. Denn in meiner ersten Reaktion hatte ich die Absieht, meine Teilnahme an dieser Feier abzusagen und Ihnen mitteilen zu lassen, daß mir diese Köln als eine Farce erscheint, wenn die Stadt Köln mit der einen Hand Kunstpreise verteilt und-mit der anderen die Freiheit der Kunst abwürgt. Noch während der Ereignisse in der vergangenen Woche mußte ich mich jedoch fragen, ob die Stadt Köln mit ihnen zu identifizieren ist; ob men die Liberalität dieser Stadt am Verhalten ihrer Polizei messen kann; ob dieses Verhalten tatsachlich der Ausdruck von Kunstfeindlichkeit oder eines autoritären Geistes dieser Stadt ist. Wir wissen, daß drei Anzeigen der Kölner Polizei den Anlaß für ihr filmkritisches Vergehen gegen XSCREEN, das Kölner Studio für unabhängigen Film, geliefert haben; daß das Bauaufsichtsamt den U-Bahnhof Neumarkt, den es für die XSCREEN-Veranstaltungen zunächst freigegeben hatte, nach der Razzia geschlossen hat; daß die Staatsanwaltschaft die letzte kunstrichterliche Instanz geblieben ist. Wir wissen indessen auch, daß diese Vorgänge weder angestiftet noch gebilligt worden sind von der Dienststelle, die Für die Künste in dieser Stadt zuständig ist. Im Gegenteil: Unser Kulturdezernent, Dr. Hackenberg, hat mit seinem fortwährenden persönlichen Einsatz demonstriert, was seinem Amt die Freiheit der Künste wert ist; nicht anders Dr. Drese, der als neuer Generalintendant unserer Bühnen einen glänzenden Regieeinstand gegeben hat, indem er selber einem Publikum, das über den Genüssen einer Oper vom Anschlag gegen zeitgenössisches Kunstgeschehen nichts wahrnehmen wollte, die Resolution der Opernhaus-Demonstranten vorgelesen hat. Meine Herren, Sie verdienen unseren Respekt.

Der Kölner Skandal bedarf also einer Differenzierung, von der ich selbst die Polizei dieser Stadt nicht, ausnehmen möchte. Indem ich hier gegen ihr Vorgehen aufs schärfste, protestiere, gegen ihre Selbstherrlichkeit im allgemeinen und gegen den Schlag auf Siegfried Reichelt im besonderen, erkenne ich zugleich an, daß sie auf die Gelegenheit verzichtet hat, nach den internationalen Beispielen ihrer schlagkräftigen Kollegen die von Demonstranten besetzte Straße freizuprügeln. Ob es Einsicht war oder Vorsicht, ob sie demokratisches Verhalten gelernt hat oder bloß Taktik: Ich weiß es nicht; indessen ist mir eine Polizei lieber, die die Gelegenheit zu einer Straßendiskussion wahrnimmt, an der nur ihr Präsident nicht hat teilnehmen wollen, als eine, deren erstes und letztes Argument der Schlagstock bleibt. Am wenigsten ist die Polizei verantwortlich zu machen dafür, daß wir in einer Gesellschaft leben, die Polizei überhaupt notwendig macht, sei es zu ihrem Schutz, sei es zu ihrer Unterstützung.

Am Ende mag sich im Kölner Skandal nur wieder eine Art von kölschem Klüngel verbergen, ein Defekt im Verwaltungsapparat, eine bürokratische Konfusion, die der öffentlichen Aufklärung bedarf. Der Ruf der Stadt wäre gerettet, die Zukunft des Kunstmarktes gesichert, jedoch die reparierten Verhältnisse täuschten nicht über den unversöhnten Gegensatz von Kunst und Gesellschaft hinweg. Denn die Ereignisse in der vergangenen Woche, die zu jeder Zeit und an jedem Ort wiederholbar sind: Sie bleiben modellhaft für die Art und Weise, wie Kunst die Öffentlichkeit zu provozieren und wie sich die Öffentlichkeit solcher Provokationen zu erwehren vermag.

Im Jahre. 1920 hatte die Kölner. Polizei bereits eine Gelegenheit, eine künstlerische Veranstalung wegen „Obszönität“ zuschließen: die berühmt gewordene. Ausstellung der Kölner Dadaisten im Lichthof hinter den Toiletten des Brauhauses Winter. Nach dieser Maßnahme fand im Kölner Polizeipräsidium ebenfalls der Versuch eines Dialoges zwischen Polizeidirektion und betroffenen Künstlern statt. Max Ernst, der gleich zu Anfang des Gesprächs sich einen Schwindler, Betrüger und Lump nennen lassen mußte, erhielt im Jahre 1961 die Stephan-Lochner-Medaille der Stadt Köln; die Stadt Köln selber ist in die Geschichte des Dadaismus eingegangen, und die Folgen Dadas waren auf ihrem Kunstmarkt zu besichtigen.

Und so scheint das Spiel denn immer zu funktionieren: Der Aufruhr der Künste endet zuerst auf dem Markt, dann im Museum; die Revolutionäre werden zu Klassikern; die Öffentlichkeit macht ihren Frieden mit jenen, die sie geärgert haben; Preisträger erhalten ihre Preise für das, was zuvor noch als komplettes Chaos gegolten hat.

Die Mechanismen dieses Spiels ändern freilich nichts an den Mißverständnissen, die mit der Integration der Künste in die Gesellschaft einhergehen. Niemand, der Kunst fördert, kauft und preist, darf von ihr die Verschönerung des Schlechten erwarten, die Versicherung der beistehenden Verhältnisse, die Rechtfertigung einer Gesellschaft, die das Individuum in dem Maße manipuliert, und unterdrückt, wie sie ihren Bestand, ihre Ordnung verteidigt. Die Kunst selber, scheint zwar fortwährend ihre Unschädlichkeit zu beweisen, sei es in ihrer Funktion als kultureller Bedarfsartikel, sei. es mit ihrer Einwilligung in ökonomische Bedingungen, die für das Weiterleben der Künstler entscheidend sind. Der Fortschritt der Künste freilich bleibt davon, daß sie als Handels- und Kulturobjekte fungibel sind, unberührt; ihr Fortschritt ist vielmehr bestimmt von einem Prozeß, der zwischen dem Grad der Erkenntnis und dem Zustand des künstlerischen Materials vermittelt, zwischen der Einsicht in historische Gegebenheiten und den Konsequenzen, die diese Gegebenheiten verlangen.