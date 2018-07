In Washington wartete man am Wochenende noch immer auf eine Geste aus Hanoi und Saigon, die den Pariser Verhandlungen zu einem echten Fortschritt verhelfen könnten. Doch das Angebot der USA, den Luftkrieg gegen Nordvietnam unter gewissen Bedingungen (gegenseitige Deeskalation des Krieges, Teilnahme Südvietnams an einer Friedenskonferenz) ganz einzustellen, blieb vorerst ohne positive Resonanz.

US-Botschafter Bunker suchte zum zehntenmal innerhalb von vierzehn Tagen den südvietnamesischen Staatschef Thieu auf, um dessen Zustimmung zum Bombenstopp zu erwirken. Obwohl Thieu seine unbeugsame Haltung vorige Woche etwas abgeschwächt hatte, scheint er noch immer auf gewichtigen Gegenleistungen Hanois zu bestehen. Auch über die Konferenzbeteiligung der Nationalen Befreiungsfront und deren Status wird offenbar weiterhin gestritten.

US-Oberbefehlshaber Abrams, der zu einer überraschenden Geheimkonferenz nach Washington reiste, soll ebenfalls vor einem Bombe’nstopp gewarnt haben.

Die nordvietnamesische Parteizeitung „Nhan Dan“ bestritt am Dienstag erneut, daß Nordvietnam mit den USA über eine Beendigung des Luftkrieges verhandele und forderte erneut einen „bedingungslosen Bombenstopp“.