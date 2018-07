Inhalt Seite 1 — Lang, lang ist’s hair Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Karasek

Wollte man aus Operetten und Opern des fin de siècle die gesellschaftliche Rolle der Zigeuner rekonstruieren, es entstünde ein idyllisches Bild: so als hätten die Theatergänger weder die Wäsche von der Leine gehängt noch um die Verhexung ihrer Schwangerschaften gebangt, sondern sich nichts sehnlicher gewünscht als Lagerfeuer, schlängelnde, schwarzgelockte Weiblichkeit, dazu schluchzende Geigen und goldene Ringe im Ohr. Da saß man dann im Parkett und vermeinte im süßlichen Parfüm den Knoblauchatem einer ungebärdigen Freiheit zu spüren: „Die Zigeuner sind da!“

Die Hippies in der deutschen Erstaufführung des amerikanischen Musicals „Hair“ erweisen sich als (Blumen-)Kinder der Operetten-Zigeuner. Die langen Haare des Titels, die in der Wirklichkeit manch wackeren Bürger nach Friseur und Polizei, nach Militärdienst, wenn nicht Arbeitslager rufen lassen, sie kitzeln hier nur den Gaumen: Wo früher der Zigeunerspieß in romantischen Flammen brutzelte, gibt es jetzt Haschischräusche, die sind auch ganz schön romantisch. Und daß sich das da oben auf der Bühne kreuz und quer liebt, ohne nach Hautfarbe und Geschlecht zu fragen, das wurde schon deshalb goutiert, weil die Werbekampagne erfolgreich „Schocks“ ankündigte, einen Jahrmarkt versprach („Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie den Unterleib ohne Dame“). Und weil die Münchner Polizei zunächst artig mitspielte, Peterwagen auffahren ließ, hier und da Auflagen erteilte, um Worte und Zentimeter feilschte.

Bei Lichte besehen, kündigt das Musical „Hair“ (zumindest die deutsche Fassung) einen traurigen Zustand an. Die große Weigerung der Jugend wird als Konsumware verramscht. Spielbar wird, daß manche nicht mitspielen wollen. An „Hair“ läßt sich ablesen, wie so etwas vor sich geht: Da sind welche, die machen nicht mit, die wollen nicht frei sein, wie die Väter waren. Also verkauft ihnen die Gesellschaft ihre antigesellschaftlichen Attribute, verwandelt den Protest zur Mode, zieht ihm die Zähne und verscherbelt sie ihm als Gebiß.

Für die jungen Leute, die das in München spielen, wird es zu einer Art „Dornach“, wobei man vermeint, die eigene herrliche Ungezwungenheit zu feiern.

In der zweiten Münchner Vorstellung gab es dafür ein böses Beispiel. Da „Hair“ die Ungebärdigkeit der Hippies preist, gleichzeitig aber mit den Polizeiauflagen nicht zu sehr kollidieren möchte, stehen für einen schummrigen Augenblick alle Beteiligten nackt, wie der Produzent sie schuf, auf der Bühne. Zur Beruhigung: Man sieht kaum etwas. Zur Beunruhigung: Einige Zuschauer zückten an dieser Stelle ihre Kameras und verrieten sich durch Blitzlichter. Wild sprang daraufhin der Hauptdarsteller Reiner Schöne in die Reihen, konfiszierte Kameras und versprach, Filme zu vernichten. Dann mit einer pathetischen Ansprache ans Publikum: Er fände es mit den Mitspielern schön, daß ihm erlaubt werde, nackt zu spielen. Wenn aber so etwas vorkäme, dann – drohend – würde das Ausziehen künftig vielleicht ganz unterbleiben. Prasselnder Beifall für diesen Auftritt, wo sich der Degenschlucker für einen Freiheitskämpfer hielt...

Zu den Vorzügen von „Hair“, das bereits New York, London und Stockholm „eroberte“, wird vor allem gerechnet, daß es mit der Musicalhandlung gründlich aufräumt, statt dessen ungezähmt unzusammenhängendes Treiben auf der Bühne vorführt. Aber verschämt und verschleiert hat auch dieses Musical eine Geschichte, nämlich die Claudes, der am Schluß doch zur Army muß und dem die zurückgebliebenen Hippies ein sentimentales Gedenken bewahren. Und in Einzelszenen kann „Hair“ es kühn mit allem Schmalz des Broadways aufnehmen.