Von Joachim Fink

Als das Schulamt in Flensburg im August dieses Jahres zum erstenmal die Volksschulanfänger der Stadt systematisch prüfte, ob sie beim Schuleintritt schon lesen können, war die Ausbeute gering: je Anfängerklasse ermittelte man zwischen null und fünf sogenannte Frühleser.

Im nächsten Jahr allerdings hoffen, die Flensburger, bereits zwei ganze „Leseklassen“ einrichten zu können. Diese Hoffnung auf einen allgemeinen Bildungsanstieg der Sechsjährigen mag vielen geradezu kindlich scheinen. In Flensburg und manchen anderen Städten der Bundesrepublik indes weiß man ziemlich genau, warum man sich darauf einrichtet. Methodisch verschieden, oft untereinander heftig zerstritten und doch einig in Energie und Zielsicherheit betreiben mehrere Gruppen in Vorschulklassen, Kindergärten oder privaten Zirkeln eine Art Schulreform von unten her; sie könnte eines Tages das deutsche Schulsystem nachhaltiger verändern, als die fortschrittlichsten Gesetze vermögen.

Professor Werner Correll, Jahrgang 1928, Direktor des Gießener Instituts für programmiertes Lernen, schätzt die Zahl der Kinder, die in der Bundesrepublik heute im Vorschulalter systematisch das Lesen lernen, auf mehrere Tausend: „Das ist ganz ungenau, nur eine grobe Schätzung. Man staunt bei Tagungen jedesmal aufs neue, wer alles daran arbeitet.“

Correll – er zählt zu jenen jüngeren, deutschen Gelehrten, denen man die Lehre in Amerika, in diesem Fall die Harvard-Erfahrung, im Gesicht ablesen zu können glaubt – ist neben dem Münchener Rolf Heinz Lückert sogar bis in die Boulevardpresse hinein bekanntgeworden: als Propagandist einer pädagogischen Richtung, die das Lernen im Kleinkindalter nicht nur für möglich, sondern auch für notwendig hält.

Da wird allerdings vieles durcheinandergeworfen. Frühere Einschulung aller, Aussonderung intelligenter, besondere Förderung unintelligenter Kinder werden gefordert. Die einen wollen mit zwei, die anderen erst mit fünf Jahren beginnen. Die einen sind für Lesen, die anderen für Rechnen.

Wo undifferenzierte Schlagworte sehr komplizierte Sachverhalte verdecken, wird meist auch die Auseinandersetzung diffus. So tauchen heute in Fachzeitschriften bereits Aufsätze auf, in denen aus ärztlicher Sicht warnend auf mögliche Zusammenhänge zwischen Frühlesenlernen und Neurose, Diabetes oder sogar Krebs als drohenden Folgen hingewiesen wird. In einem dieser Aufsätze fragt der Autor ziemlich pathetisch, ob es wohl ein Zufall genannt werden dürfe, daß Gottfried Wilhelm Leibniz (der mit vier Jahren Latein lernte) schon mit 49 Jahren die Gicht hatte.