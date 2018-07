Inhalt Seite 1 — Lehrlinge der Staatskunst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als vor einigen Jahren das Forscherteam Matthias und Morsey die Quellen des „Interfraktionellen Ausschusses“ publiziert hatte, meinte der deutsch-amerikanische Historiker Klaus Epstein, daß der künftige Geschichtsschreiber des deutschen Weltkriegsparlaments „nur entweder Matthias oder Morsey“ heißen könne. Denn wer hätte über mehr Sachkenntnis verfügen können? Doch der junge Heidelberger Gelehrte Udo Bermbach hat diese Forderung ignoriert und abermals bewiesen, daß Quellensammlungen nicht nur von deren Herausgebern fruchtbar genutzt werden können. Das liegt nicht allein an der – gewiß vorbildlichen – editorischen Leistung von Matthias und Morsey, sondern auch, und nicht zuletzt, an Herrn Bermbach. Bei aller Kritik im einzelnen muß doch vorab festgehalten werden: Der junge Gelehrte an der Heidelberger Universität hat eine solide, sorgfältig durchdachte Darstellung der Parlamentarisierung im Deutschland des Ersten Weltkrieges vorgelegt:

Udo Bermbach: „Vorformen parlamentarischer Kabinettsbildung in Deutschland. Der Interfraktionelle Ausschuß 1917/18 und die Parlamentarisierung der Reichsregierung“; Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen 1967; 389 Seiten, 27,– DM.

Bermbach kam sozusagen einem Zeitbedürfnis entgegen. Nachdem sich die Rechtswissenschaft weitgehend darin festgefahren hatte, Parlamentarismus nach formaljuristischen Kriterien zu untersuchen, nachdem noch 1965 Friedrich Glum es gewagt hatte, sein Buch über das parlamentarische Regierungssystem in einer zweiten Auflage herauszubringen, lag die Forschungsaufgabe auf der Hand: Die parlamentarische Regierungsweise in der Weimarer Zeit samt deren Anfängen mußte endlich mit Hilfe historisch-politologischer Methoden aufgehellt werden. Udo Bermbach leitete den Reigen verschiedener wissenschaftlicher Publikationen zu diesem Thema ein. Auch seine Untersuchung bestätigt, daß die Zwischenphase der Revolutionsregierung im Deutschland vor fünfzig Jahren mehr Intermezzo als Aufbruch zum Neuen war; die Regierungssysteme des ausgehenden Kaiserreichs und der Weimarer Republik zeigen mehr Übereinstimmung als Unterschiede.

Die „wunderlichste aller Revolutionen“ (Rosenberg) hat bei den Kabinettsbildungen der Weimarer Republik keine Nachklänge hinterlassen. Schon vor dem November 1918 hatten die Parlamentarier die Techniken entwickelt, die sie auch im Februar 1919 und darüber hinaus praktizierten: Nach dem ersten Unmut über die mangelnde Effektivität der Regierung sollte ein Programm entwickelt werden, nach dem sich der neue Kanzler zu richten habe; und kreiert wurden schließlich gewisse „Mindestforderungen“, auf die sich die Parteien gerade noch einigen konnten. Als Kompensation dafür wurden dem Kanzler Männer präsentiert, die als Minster dafür zu sorgen hatten, daß die Anliegen der jeweiligen Parteien im Kabinett genügend berücksichtigt wurden.

Das ganze Verfahren mutet an, als hätten die Parlamentarier mit etwas verlegenem Lächeln operiert. Die Männer, die sich anschickten, die Macht zu übernehmen, wußten nicht wie. Bermbach dokumentiert im zweiten Teil seiner Arbeit, daß die Vorstellungen und theoretischen Kenntnisse der Reichstagsabgeordneten mehr als fragmentarisch waren. Der Verfasser resigniert denn auch: Am Schluß seines zweiten Teils beschreibt er das „Modell parlamentarischer Regierung“, wie es sich ihm von der Praxis her darbietet. Dabei ist allerdings den Parlamentariern zugute zu halten, daß es sich bei ihnen nicht um Verfassungstheoretiker, sondern um Politiker handelte.

Dieses „Modell parlamentarischer Regierung 1, ist freilich etwas zu negativ gezeichnet. Wenn Bermbach davon spricht, daß der Reichskanzler durch die Absprache mit den Parteien seine „Befugnis der ‚Richtlinienkompetenz‘“ (sic!) und seine politische Eigenständigkeit verloren habe, so findet sich dafür in der Praxis nicht der rechte Beleg. Und wenn Bermbach meint, daß die Minister als Vertrauensleute ihrer Fraktionen durch Fraktionsbeschluß „dieses Amt aber jederzeit wieder verlieren konnten“, so ist auch das reichlich übertrieben. Die vom Autor vorgelegten „Fallstudien“ (die Bildung der Regierungen Graf Hertlings und des Prinzen Max von Baden) stützen kaum derart weitgehende Thesen.

Die Regierungszeit Hertlings wäre eher ein Beweis dafür, daß das Parlament herzlich wenig gefragt wurde. Und für die Abberufung von Ministern durch ihre Parteien gibt es kein einziges Beispiel. Zwar wurde der Staatssekretär des Innern, Helfferich, auf Druck der Reichstagsmehrheit abgelöst, aber gerade Helfferich war in keiner Weise der Vertrauensmann dieser Mehrheit gewesen. Und der Staatssekretär des Auswärtigen von Kühlmann, der große Sympathien im Parlament besaß, wurde von der Obersten Heeresleitung beseitigt, deren Einfluß auf die Politik Bermbach außer acht läßt. Bermbach hat jedoch das Verdienst des Nachweises, daß der Reichstag im Ersten Weltkrieg zunehmend ein Machtfaktor wurde und keineswegs die Parteien völlig passiv „zur Machtübernahme befohlen“ wurden (Eschenburg).