Wenn ein junger Abgeordneter im Stadtparlament zwischen den Stühlen sitzt

Von Nina Grunenberg

Der Öffentlichkeit wurde der Kölner Ratsherr Dr. Fritz Sack zum ersten Male bekannt, als Schüler und Studenten gegen die Erhöhung der Straßenbahntarife demonstrierten und die Stadt ernstlich in Aufruhr brachten. Damals bewies er auch zum ersten Male in seiner Stadtverordnetenlaufbahn sein Talent, sich in lauterster Absicht zwischen die Stühle zu setzen.

Gemeinsam mit einem Universitätskollegen hatte er einen Artikel für den "Kölner Stadt-Anzeiger" geschrieben, in dem er die unangemessene Reaktion der Stadtväter auf die jugendlichen Demonstranten kritisierte. Die Aufforderung des Oberbürgermeisters: "Solche Elemente sollen unsere Stadt verlassen", und der Versuch, kriminelle Randerscheinungen in den Mittelpunkt der Empörung rücken zu wollen – das hatte ihn aufgeregt.

Schon während des Frühstücks schellte am nächsten Tag bei ihm das Telephon: Was der Artikel zu bedeuten habe, fragte der Fraktionssekretär an. Die Fraktionskollegen zeigten sich im höchsten Maße befremdet. Der Oberbürgermeister war ihm böse und schnitt ihn bei Begegnungen im Rathaus. Tags darauf erschien in der anderen Lokalzeitung ein polemischer Einspalter mit der Überschrift "Die Katze aus dem Sack".

Protest hier und dort

"Da stand dann drin, daß der Sack, der sich bisher zurückgehalten hat und ein großer Schweiger war, der SPD auf eine hinterhältige und illoyale Weise Schaden zugefügt hat. Die Fraktion hielt mir vor, daß ich für die Erhöhung der Tarife gestimmt hätte und vorher etwas hätte sagen können. Aber darum ging es ja gar nicht. Mir ging es nur um die Reaktion des Rates. Aber ich bin keine Kämpfernatur und fühlte mich durchaus angegriffen, wenn auch unser Fraktionsvorsitzender kein Wort darüber verloren hat. Ich habe dann einmal kurz mit ihm darüber gesprochen. Da meinte er, ich sei nun mal auf der einen Seite Stadtrat und auf der anderen Seite eben an der Universität. An meiner Stelle hätte er es nicht getan, sagte er; aber er dramatisierte die Angelegenheit nicht. Immerhin hat der Artikel zu einem Beschluß der Fraktion beigetragen, derartige Maßnahmen wie die Tariferhöhung in Zukunft besser vorzubereiten und länger in der Öffentlichkeit diskutieren zu lassen. Unsere Ratsarbeit gibt uns sonst selten Gelegenheit, auf so grundsätzliche Dinge zu sprechen zu kommen."