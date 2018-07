Unsere Olympia-Athleten, so konstatierte der Dressurmeister Neckermann, seien in Mexiko gehörig auf die Nase gefallen – was die sportliche Leistung betrifft. Nach dem mißglückten Abschlußzeremoniell im mexikanischen Olympiastadion haben wir obendrein noch eine protokollarische Fehlleistung erleben müssen.

Wie im Olympiaritual vorgesehen, wird dem nächsten Gastgeberland der Weltspiele mit seiner Fahne und seiner Hymne Reverenz erwiesen. Diesmal war München an der Reihe. Am Fahnenmast mußte Schwarz-Rot-Gold gehißt werden, die mexikanischen Musiker hatten das Deutschlandlied zu intonieren. Es hätte so sein sollen; doch es kam nicht ganz dazu. Wohl wurde die richtige Flagge gehißt, gespielt aber wurde die deutsche Ausweichhymne „Freude schöner Götterfunken“. Angeblich waren die Noten für das Haydn-Lied spurlos verschwunden.

Von allein wären die Mexikaner nicht auf den Gedanken gekommen, den Austragungsort der XX. Olympischen Spiele mit Bundesflagge und Bundeshymne zu begrüßen. Erst mußte Willi Daume, der westdeutsche Sportpräsident, den Olympiachef Brundage dazu ermuntern, bei den Mexikanern vorstellig zu werden. Eilends wurde eine Flagge genäht, kurz vor Toresschluß wurden die Noten beschafft. Und die waren dann doch nicht zur Stelle.

Mexikanische Nachlässigkeit oder deutsche Spätzündung? Unsere Funktionäre, genügend gewarnt vor olympischen Organisationspannen, hätten sich nicht erst am Schlußtag um das Fahnentuch und die Notenblätter kümmern dürfen. Um ganz sicher zu gehen, hätten sie auch eine Schallplatte mit dem Deutschlandlied parat haben müssen, als Ersatz.

Für die mexikanischen Musiker war es ohnehin eine Zumutung, vier Stunden vor der Schlußfeier noch eine neue Melodie einzuüben. Vielleicht haben sie, in ihrer Not, die Noten verschwinden lassen. Verständlich wär’s. D. St.