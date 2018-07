Sie wählen Wallace – Die Geschichte eines Boxers – Rückkehr des Living Theatre

Von Stanley Kauffmann

Gerade bin ich zurückgekommen von einer kurzen Vortragsreise durch kleinere Städte im Mittleren Westen, die mir in mindestens zweierlei Hinsicht die Augen geöffnet hat. Da gibt es Moralgrenzen, von denen unsereiner nichts mehr weiß. Die Leute in den Großstädten und an den riesigen Universitäten verlieren völlig die Entfernung, die zwischen ihnen und dem übrigen Amerika liegt, aus den Augen. Die Freiheit, mit der auf der Bühne und in der Literatur sexuelle Themen behandelt werden, ist in New York ebenso selbstverständlich wie in den Kleinstädten heiß umkämpft. Ich kam mir wirklich vor, als wäre ich sechs Jahre zurück gereist – eine ganze Ära also, wenn man bedenkt, wie die Dinge sich heutzutage überstürzen.

Dann das politische Bild: Ich war in einem Bezirk, im nördlichen Wisconsin, in dem es praktisch keine Neger gibt; und ich war auch in Flint, Michigan, dem Zentrum der Autoindustrie, das viele Neger hat. In beiden Orten wurde mir versichert, daß eine starke Stimmung für George Wallace, den Präsidentschaftskandidaten aus Alabama, herrscht. Ganz eindeutig übt er eine große Anziehungskraft aus auf alle, die, Rassisten oder nicht, das 20. Jahrhundert dort stoppen möchten, wo es jetzt ist – die, bei Licht besehen, bedauern, daß es überhaupt je so weit gekommen ist. Es gibt eine Menge von diesen Leuten, und es ist lange her, daß ein Präsidentschaftskandidat so offen und rücksichtslos für sie gesprochen hat.

Es wäre eine maßlose Übertreibung zu sagen, daß Wallace ein zweiter Hitler ist, aber er hat, wie Hitler, den polemischen Ton des Demagogen, der genau weiß, wie man den erschreckten Arbeiter und Kleinbürger ansprechen muß: Er schmeichelt den Enttäuschten, indem er ihre Enttäuschungen anderen anlastet; er versichert allen, die es zu ein bißchen was gebracht haben, daß ihr Besitz heilig sei.

Auf einigen Flughäfen im Mittleren Westen sah ich Prospekte ausliegen von Fluggesellschaften, die Gesellschaftsreisen nach New York anbieten, inklusive Unterbringung in einem großen Hotel und zwei bis drei Broadway-Shows. Ein „Hit-Wochenende“ wird so etwas genannt, und der Prospekt ist eine deprimierende Lektüre für den, der die meisten Stücke, denen, die Besucher entgegenreisen, schon kennt.

Immerhin: In diesem Herbst ließ sich die Theatersaison vielversprechender an als in den vergangenen Jahren. „Die große weiße Hoffnung“ von Howard Sackler war der größte Erfolg seit Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“.