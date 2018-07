Inhalt Seite 1 — Präsident – von wessen Gnaden? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Uns Deutschen fehlt noch das rechte Verhältnis zum Amt des Bundespräsidenten. Man merkt es jetzt wieder bei der bevorstehenden Entscheidung über die Kandidaten. Das Volk wünscht sich eine staatsmännische Gestalt und denkt dabei an Männer vom Zuschnitt Charles de Gaulles oder John F. Kennedys. Die Politiker in Bonn hingegen schätzen die Figur des Staatsoberhauptes ungleich nüchterner ein als das Publikum – vielleicht zu nüchtern. Die Sorge jedenfalls, ob die Parteien diesmal das Problem der Präsidentenwahl besser zu meistern vermögen als bei früheren Gelegenheiten, ist berechtigt.

Dabei ließ sich der erste Anlauf zur Kandidatenauswahl gar nicht schlecht an. Gerhard Schröder und Gustav Heinemann sind auch außerhalb ihrer Parteien geachtete und respektierte Männer. Bei Schröders Wahl würden die Unionsparteien einen Reservekanzler verlieren, bei der Wahl Heinemanns die Sozialdemokraten den tatkräftigsten Justizminister seit Bestehen der Bundesrepublik. Der Verzicht auf einen Einheitskandidaten bot auch einigermaßen Gewähr dafür, daß die Große Koalition die Präsidentenfrage nicht als Vehikel für eine Verlängerung der Großen Koalition im nächsten Jahr nutzen wollte.

Aber seit einigen Tagen gibt es wieder Fragezeichen. Der Kanzler möchte unter durchsichtigen Vorwänden Schröder von der Vorschlagsliste streichen, Herbert Wehner brachte vorübergehend den Düsseldorfer Ministerpräsidenten Kuhn ins Spiel. Man spricht von Gebhard Müller, Richard von Weizsäcker, Georg Leber, und mancher spekuliert sogar wieder mit einer Einheitskandidatur. Wer geglaubt hatte, die Parteioberen würden sich diesmal nur vom Elitedenken leiten lassen und ihre ureigensten Interessen dabei vollkommen unterdrücken, sieht sich enttäuscht. Und die Öffentlichkeit neigt zu solcher Enttäuschung. Ein Teil der Presse redet ihr dabei nach dem Munde. Es scheint eine alte deutsche Sehnsucht zu sein, zu dem höchsten Repräsentanten der Nation als dem wahren praeceptor germaniae aufblicken zu dürfen, und ein ebenso tief verwurzelter Wunsch, daß die Wahl des Präsidentenkandidaten möglichst geräuschlos und ohne jedes „Parteiengezänk“ vonstatten gehe.

Auf soviel Romantik jedoch ist unsere Verfassung ganz und gar nicht eingerichtet. Der Wunsch nach Entpolitisierung der Präsidentenwahl mag vielen plausibel erscheinen, aber diese Wahl wird immer eine politische Wahl bleiben: Politiker wählen, und sie wählen einen Politiker. Sie sind Praktiker der Macht, so viele von ihnen auch spüren, daß gerade die Präsidentenwahlen ihnen staatspolitische Einsichten abverlangen. Unser parlamentarisches System ist darauf abgestellt, daß Interessenkonflikte auch ausgetragen werden, und es wäre eher wünschenswert, diesen Prozeß noch durchsichtiger zu machen als ihn zu verkleistern. Personelle Entscheidungen gehören dazu – vom Bundespräsidenten bis hin zur Wahl eines Rundfunkintendanten. Die Herrschaft der Parteien ist eine Realität. Der kämpferische Gegensatz führt dabei meist noch am ehesten zu einer respektablen Lösung. Alle Erfahrung lehrt, wenn man sich nicht auf den stärksten Mann einigen kann, weicht man im Kompromiß auf den blassesten Kandidaten aus.

Die Bonner Königsmacher verdienen keinen Rüffel dafür, daß sie sich bei der Präsidentenkandidatur eminent politisch verhalten. Die Parteiführer haben wohl auch begriffen, daß die Öffentlichkeit sich durch die Symbolfigur unseres Staates angemessen repräsentiert zu sehen wünscht und daß sie mit dem Selbstbewußtsein des Volkes nicht ungestraft Schindluder treiben können. Nicht anfechtbar ist deshalb, daß in Bonn ein machtpolitischer Kampf um die Kandidaten begannen hat, sondern daß dieser Kampf unter den Vorzeichen ganz irrealer oder zumindest fragwürdiger koalitionspolitischer Taktik geführt und am Ende überhaupt kein Beitrag zu der notwendigen Aufwertung des zuschanden gewordenen Präsidentenamtes geleistet wird.

Zwischen der Betrachtung des Staatsoberhauptes im Volke und derjenigen in Bonn klafft eine allzu breite Lücke. In der Öffentlichkeit wird die Rolle des Staatsoberhauptes zuweilen auf eine Ebene der Bedeutung für das Staatswohl hochstilisiert, die diesem Amt nicht zugedacht ist. Daher erscheint vielen schon der Kampf um die Besetzung dieses Amtes als Autoritätsschwund des künftigen Präsidenten und damit des Staates selbst. Aus ganz anderen Gründen ist das Verhältnis der Politiker zu diesem Problem freilich genauso gestört. Für sie ist die Wahl des Bundespräsidenten auch dieses Mal wieder ein Ereignis, als gelte es schon heute, die Konstellation am Tage nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr zu präjudizieren. Dabei weiß alle Welt, daß kein Amt in unserem Staat das Trauma der Weimarer Republik so gründlich zu spüren bekommen hat wie das des Staatsoberhauptes. Es wurde jeglicher institutionellen Macht beraubt, damit kein zweiter Hindenburg Unheil einleiten könne. Ansehen und Würde sind ganz in der Hand des amtierenden Präsidenten. Von ihm allein hängt es ab, ob er sich durch persönliche Autorität oder gedankliche Kraft als Ratgeber der Politiker größeren Einfluß sichern kann, als die Verfassung ihm verbürgt.