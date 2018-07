Ohne Volksbelustigungen und Massenumzüge sollten die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Tschechoslowakischen Republik über die Bühne gehen; das hatten sich die sowjetischen Besatzer ausbedungen. Doch als sich die Prager Regierung und Parteiführung am Montag im Hradschin zur Festsitzung versammelten, kam es in den Straßen zu Massendemonstrationen mit deutlich antisowjetischem Akzent, an denen bis zu 3000 Menschen teilnahmen.

Mit rot-weiß-blauen Nationalfahnen zogen die zumeist jugendlichen Demonstranten vor die Prager Burg und die Sowjetbotschaft. Sie trugen Protestplakate („Lieber den Tod als Unterdrückung!“, „Russen, geht nach Hause!“, „Dubček und Svoboda!“) und versuchten, den Polizeikordon zu sprengen.

In der Prager Universität verfaßten etwa 1500 Studenten Protestresolutionen, ohne sich den Straßendemonstrationen anzuschließen. Auch in anderen Städten der ČSSR soll es zu Protestkundgebungen gekommen sein. Ernstere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet.

Die offizielle Feierstunde im Hradschin war auf Moll gestimmt. Parteichef Dubček versicherte in seiner Ansprache: „Wir werden die Kontinuität der Nach-Januar-Politik wahren.“ Die vorsichtige, fast akademische Festrede des Staatspräsidenten Svoboda endete mit einem bewegenden Bekenntnis: „Mein ganzes Leben war diesem Staat gewidmet. Sein Schicksal ist auch mein Schicksal. Ich bin heute so sicher wie gestern, daß dieses Land glücklich und frei weiterbestehen wird.“

Die Nationalversammlung hatte am Vorabend des Jubiläums einstimmig die Föderalisierung der ČSSR und ein Nationalitätengesetz beschlossen. Vom 1. Januar 1969 an wird es eine tschechische und eine slowakische Republik (mit eigenen Parlamenten und mehr rechtlicher, wirtschaftlicher und kultureller Selbständigkeit), aber weiterhin eine (Bundesregierung, ein (Bundes-)Parlament (mit zwei Kammern), eine gemeinsame Außen-, Verteidigungs-, Währungs- und Außenhandelspolitik geben. Tschechen und Slowaken erkennen alle Minderheiten des Landes fortan als gleichberechtigt an – darunter 134 000 Deutsche, die noch zwischen Böhmerwald und Karpaten leben.