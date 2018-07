Neben vielen Ärgernissen, die der in Alsdorf abrollende Strafprozeß bietet, scheint sich zumindest ein positives Ergebnis abzuzeichnen: Die einmal in Wissenschaft und Öffentlichkeit in Gang gekommene Diskussion über die Problematik der Arzneimittelprüfung muß früher oder später zu einer Annäherung des Arzneimittelrechts an die von einer kritischen Wissenschaft erarbeiteten Standards führen. Diese Entwicklung wird hoffentlich sekundär dazu führen, daß Arbeiten wie

„Die Thalidomid-Polyneuritis“, von Ellen Gibbels. Statistische Berechnungen von Walter Kinzel. Geleitwort von Werner Scheid. 4 Abb., 47 Tab. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1968. 27,– Mark

nicht mehr in einer Form wie der vorliegenden erscheinen können.

Diese Untersuchung einer Oberärztin aus der Neurologischen Universitätsklinik in Köln, sicherlich eine Fleißarbeit, war bereits Gegenstand heftiger Kontroversen im Alsdorfer Prozeß; sie ist interessant als Dokumentation zweier fundamentaler Mißverständnisse, die – wie mir scheint – besonders in der medizinischen Forschung in Deutschland noch verbreitet sind.

Mißverständnis Nr. 1: Der Zusammenhang oder gar der kausale Zusammenhang zweier beobachteter Erscheinungen sei in der Regel am Einzelfall beweisbar.

Man erinnert sich, daß im Jahre 1960 neben einigen englischen Autoren der deutsche Neurologe H. Frenkel bei einigen seiner Patienten Störungen der Sensibilität, Schmerz- und Mißempfindungen verschiedener Art feststellte, die in der Medizin unter dem Terminus Polyneuritis oder Polyneuropathie zusammengefaßt werden. Frenkel beobachtete eine Häufung dieser Erkrankung bei Patienten, die über längere Zeit thalidomidhaltige Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen hatten. Diese Beobachtungen rechtfertigten den Verdacht eines Zusammenhanges zwischen der Einnahme des Medikamentes und der Erkrankung.

Frau Dr. Gibbels hat jedoch nicht nur einen Verdacht, sie ist sich – wie der Titel belegt – des ursächlichen Zusammenhanges gewiß. Das Verfahren, nach dem sie ihre 114 Patienten mit „Thalidomid-Polyneuritis“ gewonnen hat, ist denkbar einfach: Patienten, deren Symptome denen einer Polyneuritis entsprachen, und die Angaben, thalidomidhaltige Medikamente genommen zu haben, wurden daraufhin überprüft, ob ihre Erkrankung vielleicht auf eine der bereits bekannten Ursachen dieses Krankheitsbildes zurückzuführen sein könnte: Diabetes, Alkoholismus, Einnahme von Gluthetimid (ein unter dem Namen „Doriden“ verbreitetes Schlafmittel) und andere. Fanden sich derartige Faktoren nicht, wurde eine „Thalidomid-Polyneuritis“ als gegeben angenommen. Leider findet sich nun in jedem beliebigen Lehrbuch der Neurologie der Hinweis, daß sich bei der Mehrzahl aller Polyneuritiden keine Ursache ermitteln lasse.