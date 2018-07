Studenten fliegen billiger: Mit Sonderpreisen auf den Linienflügen ihrer staatlichen Fluggesellschaft (EL AL) wollen die Israelis mehr Studenten in ihr Land locken. Der ermäßigte Preis für den einfachen Flug von Frankfurt nach Tel Aviv kostet 320 Mark. Allerdings darf der Student nicht älter als 31 Jahre sein, und er muß seit einem halben Jahr an einer Hochschule eingeschrieben sein.

Das Auto reist umsonst: Die Fähren der Torlines nehmen die Autos der Touristen auf der Linie von Amsterdam nach Göteborg umsonst mit. Die Überfahrt dauert 24 Stunden. Der billigste Platz (Liegeplatz in einer Vier-Bett-Kabine) kostet 180 Mark (hin und zurück). Das Sonderangebot gilt bis zum 15. März 1969.

Die Russen kommen wieder: In der CSSR ist jetzt die erste Reisegruppe aus der Sowjetunion nach der russischen Invasion eingetroffen. Allmählich nimmt der Fremdenverkehr in die CSSR wieder zu, wenn er auch noch längst nicht das alte Niveau wieder erreicht hat. In den ersten acht Monaten kamen 301 000 Ausländer in die Tschechoslowakei, davon 89 000 aus dem westlichen Ausland.

Nackt ist gesund: Die Experten der Nordseeklinik in Westerland (Sylt) haben für ihre Patienten jetzt ein Stück Strand für die Ganzkörper-Heliotherapie (Nacktsonnenbad) reservieren lassen. Die Therapie soll ausgezeichnete Erfolge bei Hautkrankheiten bewirken.

Lakonien für Touristen: Die Griechen wollen die Strände des Golfes von Lakonien in einen Tummelplatz verwandeln. Investition rund vierzig Millionen: für Restaurants, Bars, Großhotel, Zentrum für Sportfischer und hundert Bungalows.