Abgeblasenes Halali

Im Sommer hatte ein Baseler Reisebüro zum großen Halali auf die Eisbären Spitzbergens geblasen. Jedem Schweizer Touristen, der mit in den Norden reiste, wurde der Abschuß eines Bären und der Bettvorleger aus der Bärenhaut garantiert. Doch der World Wildlife Fund rettete die Eisbären noch einmal vor dem Schweizer Halali. Man überredete das Reisebüro, die Bärenjagd abzublasen. Der Fonds hatte für die Eisbären gerade rund 100 000 Mark ausgeschüttet: Zur Erforschung und zum Schutz dieser aussterbenden Tierart.

Fallschirme verboten

Der Reporter Garry Catt aus Pennsylvania wollte für seine Sicherheit selbst sorgen. Mit einem sorgfältig geschnürten Fallschirm auf dem Rücken betrat er den Schalterraum des Flughafens von Philadelphia und verlangte ein Ticket nach New York. Doch keine der in Philadelphia vertretenen Gesellschaften verkaufte ihm eine Flugkarte. Im privaten Flugverkehr, so belehrte man ihn, sind Fallschirme nicht zugelassen.

Reiselustige Araber

Die Israelis standen lange vor einem Rätsel. In den letzten Monaten war die Zahl der arabischen Touristen aus den besetzten Gebieten um das Fünffache gestiegen. Geschäftstüchtige arabische Unternehmer organisieren für ihre Landsleute Reisen zu den Badestränden des Mittelmeeres. Dort zu baden aber ist den Moslems verboten: Der Koran erlaubt nicht, daß Männer und Frauen sich gemeinsam im Wasser tummeln. Des Rätsels Lösung: Die Strenggläubigen stehen am Strand und bewundern die schönen fremden Frauen im Bikini.

Rosa Zeiten in der Schweiz