Dr. Gerhart Heyer ist tief enttäuscht. Im Jahre 1965 gab ihm der Darmstädter Architekt Mengler vierzehn Großobjekte „an die Hand“. Es handelte sich um Wohn- und Geschäftshäuser in Heidelberg und Darmstadt, Baujahre 1958 bis 1963. Heyer, der sich selbst als „ehrbarer Hamburger Hausmakler“ bezeichnet, sollte diese Objekte für insgesamt 30 Millionen Mark – einschließlich Erwerbskosten – verkaufen.

Daraufhin gründete der im Gesellschaftsrecht erfahrene Makler eine Firma namens „Kommanditgesellschaft Hanse Grundbesitz-Anlagen GmbH & Co.“ (HGA).

Sie bot großen und kleinen Geldanlegern Zertifikate zur Zeichnung an, und zwar gestückelt zu 500, 1000, 5000 und 10 000 Mark. Der Jahresgewinn aus den 14 zu erwerbenden Renditeobjekten sollte ihnen – entsprechend ihren Zertifikatanteilen – zufließen.

„Ich habe einen großen Fehler gemacht“, sagte Gerhart Heyer heute. „Ich hätte wissen müssen, daß sechs Prozent Rendite niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Wer heutzutage Geld anlegen will, läßt erst einmal einige Leute kommen, die Anlagemöglichkeiten in Amerika anbieten. Mit dem, was die versprechen, kann ich natürlich nicht mitkommen.“

In der Tat versprach Heyer nicht zuviel. In dem Prospekt seiner HGA wird noch nicht einmal von sechs, sondern nur von fünf Prozent Rendite gesprochen – wobei Rendite nicht gleich Ertrag ist. Heyer wollte Risikolosigkeit garantieren und glaubte sie durch die räumliche und – vor allem – nutzungstechnische Streuung der Mengler-Objekte bieten zu können. In der Tat sind Lage und Nutzung seiner 14 Objekte bunt gemischt. Die Häuser dienen Wohn- und Gewerbezwecken und umfassen viele Kategorien, von der Sozialwohnung bis zum Luxus-Appartement.

1966 ließ Heyer von der Rühle-Werbung einen Prospekt anfertigen. Anschließend – 1966 und 1967 – steckte er 200 000 Mark in Anzeigen, um Zertifikatzeichner anzulocken. Der Erfolg: zwanzig Leute investierten etwa 100 000 Mark.

„Ich war mit meinen sechs Prozent ein armer Mann“, sagt Heyer. 30 Millionen Mark brauchte er, 200 000 gingen in die Werbung, 100 000 kamen herein. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als den Laden dichtzumachen.