Zum erstenmal hat die Weltöffentlichkeit den Start eines sowjetischen Raumschiffs am Fernsehschirm miterlebt: der Kapsel Sojus 3 mit dem Kosmonauten Oberst Georgi Beregowoi. Trog der Eindruck, das Unternehmen gehe in Rußland mit viel weniger Dramatik vonstatten als in Amerika? Ohne Schutzanzug, fröhlich wirkend, kletterte der Held der Sowjetunion in sein geräumiges, für mindestens drei Personen gebautes Schiff. An der Startrampe wirkte alles grober und weniger antiseptisch als auf Kap Kennedy, klobiger die Rakete; und selbst die Flammen, die aus den Triebwerken schossen, waren nicht so schlank gebündelt wie die Strahlen aus der blitzenden Saturn-Rakete.

Freilich wurde auch der Start von Sojus 3 nicht live gesendet. Offenbar fürchten die Russen nach wie vor den Prestigeverlust, den ihnen eine offenkundige Panne einbringen könnte. Und so geheim wie die Starts sind die Aufgaben, die von den Kosmonauten gelöst werden sollen. Deshalb ist der Wahrheitswert der wiederholten Versicherungen, es liefe alles nach Plan ab, nicht nachprüfbar. Vielleicht war das Rendezvous-Soll von Beregowoi tatsächlich erfüllt, als er seine Kapsel zweimal in die Nähe des einen Tag früher in Erdumlauf gebrachten Schwesterschiffs Sojus 2 steuerte. Vielleicht aber hatte er die beiden Flugkörper aneinanderkoppeln und umsteigen sollen – wer weiß?

Wer nicht verrät, was er vorhat, kann nachher leicht behaupten, er habe das Gewollte erreicht. Deshalb läßt auch dieses Experiment kaum einen Schluß auf den gegenwärtigen Stand der sowjetischen Raumfahrttechnik zu. Th. v. R.