Die goldenen zwanziger Jahre, im allgemeinen eine ins Reich der Legende entrückte Glanzzeit des Theaters, waren durch ihn noch gegenwärtig: Nicht zuletzt in der Verfilmung der Dreigroschenoper erinnerte uns Rudolf Forster an eine Theaterepoche, die er wie kein zweiter zu verkörpern schien. Försters Mackie Messer war ein Kavalier, der aus der Kälte kam. Daß einer aus Steiermark stammt, wo er, man weiß es nicht genau, zwischen 1884 und 1890 geboren ist, und zum Gentlemanmuster einer Epoche avancieren konnte, vielleicht gab das einen der Gründe ab für die gutturalen Verfremdungen, mit denen Forster ein Herren-Ideal schuf und gleichzeitig mit Ironie durchsäuerte, In den letzten Jahrenseines Lebens war der Hauch von Wedekind um seine Gestalten besonders spürbar. Ob er in Shaws „Haus Herzenstod“ die Welt wissentlich nicht mehr verstehen wollte oder ob er in Hochhuths „Soldaten“ und in Maximilian Schells „Hamlet“ als Erster Schauspieler mit befremdlicher Beharrlichkeit auf seinen unverwechselbaren Stil zu pochen schien – stets war er unabweislich elegant, von sprödem Charme, betroffen und distanziert zugleich. So schien er aus jener Kunst-Welt zu stammen, in der Wedekinds flackernde Denkspieler wie Schnitzlers ermüdet-distanzierte Spätbürger zu Hause waren. Forster war so etwas wie ein Abschied von dieser Theaterwelt, die, verändert, von ihm Abschied nimmt.