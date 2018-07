Inhalt Seite 1 — Rückkehr der Frauen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ausländische Frauen fühlen sich an ihren deutschen Arbeitsplätzen sicherer als ihre männlichen Kollegen. Heimweh nach dem Süden packte vor allem die Männer, als sich die deutsche Konjunktur abschwächte. Um 28 Prozent hatte Ende 1967 der Anteil der männlichen Beschäftigten aus dem Ausland gegenüber 1966 abgenommen. Bei den Frauen verringerte sich die Zahl dagegen nur um 15 Prozent.

Dem Drang in die Heimat war es zuzuschreiben, daß mit 9S1 300 Beschäftigten vor genau einem Jahr der absolute Tiefstand in der Ausländerbeschäftigung erreicht wurde. Erstmals seit 1964 wurde die Millionengrenze unterschritten. Heute sind wieder 1,1 Millionen ausländische Arbeitnehmer in deutschen Betrieben tätig, davon 321 000 Frauer.

Mit rund 30 Prozent erreichte, der Anteil der Frauen in der Aisländerbeschäftigung in diesem Jahr einen Höhepunkt. Fast die Hälfte davon kommt aus Griechenland. Der Rest aus Jugoslawien, Spanien, Portugal, Türkei und Italien.

Die Zahl der offenen Stellen für Frauen steigt jedoch von Monat zu Monat weiter. Seit Ende 1967 hat sich die Zahl der offenen Stellen für weibliche Arbeitskräfte fast verdoppelt, die der weiblichen Arbeitslosen ging auf. 65 000 zurück.

Alle hochindustrialisierten Nationen brauchen heute die berufstätigen Frauen. Für den Bedarf an qualifiziertem Personal in allen Berufen reichen die männlichen Arbeitskräfte nicht mehr aus. Den Frauen kommt zugute, daß sich die Schwerpunkte im Beruf zunehmend von der körperlichen Arbeit zur „Kopfarbeit“ verlagern, wo Frauen ebenbürtige Partner sind.

Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung liegt in der Bundesrepublik bei 39 Prozent, in den Vereinigten Staaten bei 33 Prozent.

Immer mehr Betriebe sind heute bereit, auch Frauen für verkürzte Arbeitszeiten einzustellen. Die Mehrzahl aller nicht berufstätigen Ehefrauen ist grundsätzlich nur an einer aushilfsweisen Mitarbeit interessiert.