Über Syrien als Reiseland stehen ungute Sterne. Die Botschaft der Arabischen Republik Syrien in Bad Godesberg ist seit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen geschlossen. Visa für westdeutsche Touristen werden verweigert. Einreiseerlaubnis über die Schutzmachtvertretung Pakistan nur für Geschäftsleute und Experten. Nun hört man aber immer wieder: Unmittelbar an der syrischen Grenze würden die Zollbeamten bei guter Laune Transitvisa erteilen. Davor kann nicht eindringlich genug gewarnt werden. Nachstehend die bitteren Erfahrungen zweier unvorsichtiger junger Touristen aus der Bundesrepublik.

Die syrischen Zöllner verhörten uns über Israel. Nach einer Stunde bekamen wir ein Transitvisum für die Durchreise in den Libanon. Kostenlos.

Die Schwierigkeiten begannen, als wir nach einer Woche vom Libanon via Damaskus wieder in die Türkei zurückreisen wollten. Am Grenzübergang Maznaa erfuhren wir, daß es nur eine Möglichkeit gebe, ein Rückreisevisum zu erlangen: über den deutschen Konsul. Das bedeutete: 80 Kilometer zurück nach Beirut. Der Konsul machte unsere Hoffnungen zunichte: „Am besten, Sie fahren mit dem Schiff.“ Und: „Geld dafür kann ich Ihnen geben. Aber nicht für das Auto. Das müssen Sie verkaufen.“

Dazu konnten wir uns nicht entschließen. Wir versuchten unser Glück an anderen Grenzübergängen, immer ausgehend von der Logik: Wir waren über Syrien gekommen, also mußten wir über Syrien auch wieder zurückfahren dürfen. An fünf verschiedenen Grenzübergängen versuchten wir, die Grenzbeamten zu überzeugen, zu überreden, zu bestechen. Vergeblich. Ebenso vergeblich waren sechs Ferngespräche und zwei Telegramme an das Außenministerium in Damaskus, die Bemühung, libanesische Behörden einzuschalten.

Libanesen halfen uns beim Abfassen der Telegramme, beim Telephonieren auf Konsulaten und Botschaften, bei Paßbehörden und in Grenzstuben. Sie verständigten sogar den griechischorthodoxen Erzbischof von Damaskus. Vergeblich.

Schließlich resignierten wir und buchten Plätze auf einem Frachter nach Iskenderun (Preis: 500 Mark; Benzinkosten auf dem Landweg: 24 Mark). Die Wende kam buchstäblich in letzter Minute. Ein Araber mit Beziehungen setzte sich für uns ein. Der Mann war mit einem französischen Attache befreundet. Und die französische Botschaft vertritt in Syrien und im Libanon die deutschen Interessen. Der Araber erreichte, was wir zuvor ohne seine Unterstützung ebenfalls schon versucht hatten, natürlich vergeblich. Wir passierten die Grenze drei Wochen später als geplant.

In der syrischen Grenzstation an der Route von Beirut nach Damaskus hängt ein buntes Plakat mit der Aufschrift in Deutsch: „Syrien – Traumland der Touristen.“ Winfried Veit