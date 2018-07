Inhalt Seite 1 — Spionagefieber in Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Bundesrepublik und bei den NATO-Verbündeten machte sich vorige Woche Besorgnis breit: Drei hohe Bonner Beamte – innerhalb von vierzehn Tagen freiwillig aus dem Leben geschieden; der deutsche NATO-Admiral Lüdke – unter Spionageverdacht erschossen aufgefunden; die Archivarin im Bundespresseamt, Edeltraut Grapentin – mit Tabletten selbst vergiftet; der Hauptsekretär im Bundesverteidigungsministerium, Gerhard Böhm – auf bisher ungeklärte Weise verschwunden; Meldungen über verhaftete und entflohene Agenten, Klaffte in Bonn ein Abgrund von Verrat?

Der rasch steigenden Flut von Gerüchten und Spekulationen, die alle diese Ereignisse zu einer einzigen großen Spionageaffäre zusammenziehen wollten, konnte oder wollte die Bundesregierung keine erschöpfende Aufklärung entgegensetzen. Nach einer Fragestunde des Bundestages und je einer Pressekonferenz des Stellvertretenden Regierungssprechers Ahlers und des Generalbundesanwalts Martin ergab sich am Wochenanfang ein noch sehr unvollständiges Bild:

Der Starfighter-Pilot und Bundeswehr-Hauptfeldwebel Wolf-Diethard Knoppe, der Schlossermeister Josef Linowski und ein dritter bislang nicht genannter Deutscher wurden verhaftet.

Sie hatten im April 1967 ein Navigationsgerät (Wert: 350 000 Mark), am 24. Oktober 1967 eine Sidewinder-Rakete mit scharfem Gefechtskopf vom Bundeswehr-Flugplatz Zell bei Neuberg gestohlen und im Frühjahr dieses Jahres ein neuentwickeltes Navigationsgerät von der Messe in Hannover entwendet. Das Diebesgut ging per Luftfracht nach Moskau.

Die Angestellte im Bundesverteidigungsministerium, Gisela Mock (48), Sekretärin in der Abteilung Führungsstab des Heeres, wurde am 7. September verhaftet.

Die Sekretärin, die seit Mai 1967 für einen östlichen Geheimdienst arbeitete, hatte offenbar keinen Einblick in geheime Unterlagen von Belang. Sie wurde fristlos entlassen und inzwischen unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen.