Autospaziergänge an der Rhön-Linie

Sie ist 142 Kilometer lang, zum Teil sechsspurig ausgebaut und heißt Rhön-Linie. Diese Autobahn verkürzt seit dem 30. Juli dieses Jahres den Weg von Hamburg (und Hannover und Kassel) nach München (und Nürnberg) um 120 Kilometer – und die Fahrzeit um 60 bis 90 Minuten. Sie ist die bequemste und gewiß auch die sicherste Autobahn, die ich kenne: lange Einfädelspuren an den Einfahrten. Auf der ganzen Strecke Standspuren, flache Kurven und relativ wenig Steigungen. Sie ist auch die schönste Autobahn, die ich kenne.

Die Rhön-Linie führt nicht durch die Rhön. Die Wasserkuppe, den Mittelpunkt der Rhön, sieht man bei gutem Wetter nur aus der Ferne und bei schlechtem Wetter gar nicht. Aber, die Landschaft links und rechts der Strecke, wie sie auch immer heißen mag, ist so schön und eigenartig, daß man von der Autobahn abfahren und Spazierengehen sollte. Man kommt in eine Landschaft, die Autoren westdeutscher Lesebücher als Anregung für Geschichten von Bauern und vom bäuerlichen Leben gedient haben könnte.

An einem der wenigen sonnigen Herbsttage kam ich vom Norden, bog am Kilometerstein 7,5 von der neuen Autobahn ab und erreichte nach vier Kilometern Niederaula. In Niederaula gibt es einen Landgasthof (alte weiße Mauern, bunte Fensterläden). Hinter dem Eingang steht ein alter Bauernschrank als Garderobenablage. Der Wirt, der jeden Gast begrüßt, sieht aus wie der Vorsitzende des Republikanischen Clubs. Er legte eine Speisekarte vor, auf der 152 Gerichte und als Nachtisch eine „neue echte, lange holländische Tonpfeife mit zwei Füllungen vom besten Virginia-Tabak“ verzeichnet sind.

Ich aß ein Rumpsteak. Dazu gab es Tequila und Sangrita. Mir blieb vor Schärfe die Luft weg. Da kam der kleine Wirt und murmelte in seinen Bart: „Ist es auch scharf genug?“

Das Gasthaus heißt „Schlitzer-Hof“ und ist 200 Jahre alt. Im Erdgeschoß ist ein Restaurant – und dieses Restaurant könnte auch gewiß auf der Kö oder auf dem Ku’damm Gäste anlocken, wahrscheinlich mehr als in Niederaula.

Am anderen Morgen hat mir der Wirt seine Geschichte erzählt. Er ist eigentlich Industriekaufmann, außerdem Metzger und Koch. Nach dem Krieg wurde er aus dem Ruhrgebiet nach Niederaula verschlagen. Dort heiratete er die Gastwirtstochter, eine Studentin der Philosophie.