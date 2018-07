Inhalt Seite 1 — Und blicke hinüber wie vom Berge Nebo Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Adolf Muschg

Die Forch bei Zürich: ein wenig Erleichterung des Blicks, weil man auf der Höhe angelangt ist und auf die andere Seite hinuntersehen kann. Es ist, kommt man von der Stadt her, keine mühevolle Höhe, flach steigende 400 Meter Differenz vielleicht, und ebenso unbeträchtlich ist drüben die Tiefe oder Weite. Die paar Kilometer bis zu den nächsten Hügeln lassen sich mit den Augen schätzen und an zwei Händen abzählen, und die Hügel heißen Bachtel, Allmann, höchstens Hörnli, und wissen nichts von ewigem Schnee. Betrachtet man die Gegenseite, westwärts, so sieht es sofort berühmter aus. Da läßt der Zürichsee eine Ecke im Gegenlicht kochen, zieht sich der Albis hin, eine Kulisse mit Profil, und wo sie, weiter südlich, matt wird, fängt es dahinter erst recht an zu glimmen, staubige Undeutlichkeiten, die man in Drei- und Viertausendern mißt und die durchblicken lassen, daß man ihretwegen auf die Forch gekommen sein muß. Ich habe schon als Gymnasiast Mühe gehabt, die Freundin dann wieder nach Nordosten zu drehen und den Bachtel (1119) in Erinnerung zu bringen.

Über die Forch gelangt man, die sanfte Flanke des Pfannenstiels benützend, von Zürich ins Zürcher Oberland. Von dort, von den hier gut sichtbaren Dörfern her, kamen viel früher die Bauern mit ihrem Heimgewobenen über den Berg, um es den Tuchherren in der Stadt zuzutragen. Sie kamen immer unwilliger, denn sie waren Spintisierer, Konventikelbrüder und Querköpfe, in denen bürgerliche Neuerungen, wie die Reformation, sich bald ins Revolutionäre, bald ins Vorsintflutliche verzweigten und die dann auch ein wenig später die Fabriken anzündeten, mit denen man ihnen das Weben erleichtern wollte. Wenn die Universität einen spöttelnden Theologen wie den Strauß berief, wurden sie wieder fromm, klopften mit ihren Heugabeln an die Stadttore und erzwangen seine Pensionierung. Hier, auf der Forch, werden sie verschnauft haben.

Die Kavallerie des russischen Generals Korsakoff aber, die ihnen 1801 nach der verlorenen Schlacht bei Zürich entgegensprengte, ritt ungesäumt weiter, denn sie hatte die Franzosen im Rücken und mußte in der Eile sogar ihren Schatz zurücklassen. Da ihn die Bauern nicht finden konnten, suchten wir selber danach, wenn die Schule aus war. Linkerhand der Paßhöhe, unter einer baumbestandenen, der Aussicht gewidmeten Kuppe, fanden wir ein Loch in der Nagelfluh. Der Eingang war zementiert und, so weit das Tageslicht reichte, mit Spuren niederer Bedürfnisse gezeichnet, aber wir ließen uns nicht täuschen. Dahinter ging es kaum mannshoch, aber endlos weiter, lockte den – staubigen Strahl der Taschenlampe um die Ecke, und immer um noch eine, bis die Höhlenangst stärker wurde als die Magie der Russenkasse, und schließlich waren wir reich genug, wenn wir wieder am Licht waren.

Seither ist die Forch (römisch forca), nie ein großer Übergang, noch unmerklicher geworden. Die Straße wurde nachgezogen und dient jungen Leuten aus der Stadt als nächtliche Prüfstrecke ihrer Motoren. Die Forchbahn, die auf der alten Straße gefährlich hin und her zuckeln durfte, ist seitwärts in die Wiese verlegt, rot gespritzt, statt blau, damit man sie im tiefen Salbei unterscheiden kann. Aber sie rentiert sich noch als Vorortbahn, und immer noch endet sie hinterm Berg in einem Weiler namens Esslingen, der man aus diesem einzigen Grunde kennt.

Und dort fängt auch das Oberland an, mit dem Berner nicht zu vergleichen, denn hier werden keine Bären, nur Kellen geschnitzt, und auch diese nicht mehr. Eine Geländekammer, der man sofort ansieht, daß sie militärisch nicht zu halten wäre, trotz der vielen Obstbäume; auch ästhetisch ist sie, mit dem unerbittlichen Blick des Touristen gemessen, kaum zu halten. Ein bißchen Feuchtigkeit hängt in der Luft, von der grünen Sorte. Hell wie Gips zerstreuen sich ein paar Dörfer in die bescheidene Weite, die mit der Entfernung zwar nicht deutlicher, aber klarer wird.

Der größte Fleck, gerade gegenüber, ist Uster. Hier brannten damals die Fabriken; heute sind sie gelöscht mit breitem Suburbia-Schaum, und am Rand erheben sich die glanzlosen Kristalle einiger Hochhäuser. Rechts Mönchaltorf, dahinter das Gossauer Ried, dessen säuerliche Wärme, obwohl ich sie noch gerochen habe, heute mit den Binsengittern, zwischen denen sie gebrütet wurde, mit Bienensaug und Wollgrasnoppen verschollen ist. Was noch steht, wie nichts anderes auf zwanzig Meilen steht, ist der Gossauer Kirchturm, von Winden weiß geschliffen, gotischen Flachländern abgelauscht, aber, sobald man in Gossau selbst ist, unauffindbar. Hier spukt noch ein wenig Bauernzauber nach.