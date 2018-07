Stuttgart

Prominentestes Opfer der Trennscheibe wurde der Quizmaster Peter Frankenfeld. Als er in Hamburg in einem Taxi saß, prallte das Auto gegen einenLastwagen und der Fahrgast Frankenfeld gegen den Rahmen der heruntergedrehten Panzerglasscheibe. Die Fernseher erfuhren: Gehirnerschütterung, Unterkieferbruch, Splitterung des Jochbeins und Augenverletzungen.

Kürzlich stieß in München Herr Ramaton Turkoglen auf dem Bavariaring bei einem Mietwagenunfall mit dem Kopf so stark gegen die Scheibe, daß man ihn ins Krankenhaus bringen mußte. Herr Turkoglen gewann damit den traurigen Ruhm eines Jubiläumsopfers: Er ist angeblich der hundertste, der in München durch die Taxitrennwand zu Schaden gekommen und durch stationäre Behandlung aktenkundig geworden ist. Rechtsanwalt Dr. Boxberg jedenfalls hat diese Zahl errechnet, mit der er gegen die Glaswand anrennt.

Trennscheibe hin, Trennscheibe her. Wenn die Verordnung geändert oder wenn gar Personenwagen nicht erst durch einen Taxiunternehmer, sondern – wie in Großbritannien – bereits durch den Konstrukteur zu Taxis gemacht werden sollten, dann geschähe dies nicht von heute auf morgen. Bis dahin bleibt das Problem, das da nicht mehr unbedingt lautet: Wie schützt sich der Taxichauffeur vor dem Fahrgast, sondern wie schützt sich der Fahrgast vor dem Taxi?

Man hat’s kommen sehen – nicht nur die Trennscheibe, gegen die jetzt reichlich spät protestiert wird, sondern auch die Möglichkeit, daß jemand mit dem Kopf dagegen bumsen könnte, Deshalb ist bereits in der Verordnung – im Juni 1965 veröffentlicht! – vorgeschrieben worden, daß die Fahrgastplätze in Droschken und Mietwagen mit Sicherheitsgurten versehen sein müssen. Nicht genug damit; die Verordnung besagt auch: „Auf einem im Fahrzeug anzubringenden Schild ist den Fahrgästen die Benutzung der Sicherheitsgurte zu empfehlen.“ Die Herren Frankenfeld und Turkoglen zumindest sind ihr, wie man an den Folgen erkennt, nicht gefolgt.

Folgen die Fahrgäste überhaupt dieser Empfehlung? Abgesehen davon, daß auch die Privatfahrer nur zu einem kleinen Teil Gurte benützen, mich wundert’s jetzt nicht mehr, daß ich noch keinen angeschnallten Taxifahrgast gesehen habe. Damit kommen wir zum praktischen Teil.

Als ich das Taxi bestieg, griff ich – auch ohne Empfehlungsschild – zu den Gurten, die hinter mir als sauber gerollte Schnecken lagen. Der Wagen fuhr und fuhr, und es wollte und wollte mir nicht gelingen, mich anzuschnallen. Die Gurte in meinem eigenen Auto – ich benütze sie immer – baumeln Zwar unordentlich herum, aber sie funktionieren. Die sauberen Schnecken im Taxi aber wollten sich nicht aufrollen lassen. Der Fahrer nahm nicht im mindesten Notiz von meinen angestrengten Bemühungen. Hätte er mir auch keine Beachtung geschenkt, wenn ich ein ganzes Waffenarsenal aus dem Jackett geholt hätte? Nach fünf Minuten schien. es lächerlich, sich für die restlichen fünf Minuten anzuschnallen.

Eines anderen Tages ließen sich meine Frau und mein Sohn im Taxi befördern. In ihm ersuchte sie ein Schild in drei Sprachen, sich der Sicherheitsgurte zu bedienen. Unser Junge, des Lesens in fast zwei der Sprachen kundig, griff sofort zu den sauber aufgerollten Gurten. Kaum jedoch hatte er sich der Gurtschnecken bemächtigt – seine Mutter gedachte, es ihm gleichzutun –, da grollte schon der Fahrer: „Laß bloß die Dinger liegen, die baumeln dann nur herum!“ Der Junge, zu verständig schon, um isoliert den Kampf gegen die autoritäre Erwachsenenwelt aufzunehmen, fügte sich schweigend der Pression. Zu Hause erst wurden die Erlebnisse ausgetauscht, und es fiel das böse Wort: „In der ganzen Auseinandersetzung über die Verhinderung von Taxiüberfällen hat die Zunft der Taxifahrer wenig mehr in die Diskussion geworfen als die Forderung nach den Köpfen, von Taximördern. So verlangt jeder nach dem, was er nicht hat.“ Herbert Lazar