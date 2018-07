Hans Christian Brandenburg: „Die Geschichte der HJ“; Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1968; 348 Seiten, Ln. 24,– DM.

Unter der umfangreichen Literatur zur Vorgeschichte und zum Herrschaftssystem des Dritten Reiches finden sich bisher kaum Arbeiten über die Hitlerjugend – erstaunlich, wenn man bedenkt, daß mit dem Begriff und der Realität Hitlerjugend, weit über den Wirkungsgrad anderer nationalsozialistischer Organisationen hinausreichend, ein Generationsschicksal verknüpft war. Um so wichtiger ist die nun vorliegende Studie, die gerade noch rechtzeitig den ebenso unergiebigen wie apologetischen Memoiren des ehemaligen „Reichsjugendführers“ Baldur von Schirach (ZEIT Nr. 13/68) nachfolgt.

Brandenburg konzentriert seine Darstellung auf die Entwicklung der Hitlerjugend während der Weimarer Zeit und in den Anfangsjahren des Dritten Reiches. Es wird sichtbar, wie die nationalsozialistische Führung die im Schatten der Partei aufwachsenden Jugendgruppen allmählich diszipliniert hat. Zunächst war diesen Gruppen eine gewisse Spontaneität nicht abzusprechen,auch leisteten sie der vagen antikapitalistischen, arbeiterfreundlichen Tendenz innerhalb der Partei Vorschub. Doch bald wurden sie in ein disponibles Instrument des Parteiapparates verwandelt.

Detaillierter als andere Forscher vor ihm schildert Brandenburg das zwiespältige Verhältnis zwischen der Partei, der Hitlerjugend und der nationalistisch-bündischen (und bündischkonfessionellen) Jugend. Im Dritten Reich dann erwies sich bald, daß die Masse der Bündischen ideologisch verführbar war; ein kleiner Teil jedoch wechselte über zur Opposition gegen den nationalsozialistischen Staat. Ein Kapitel über eben diese oppositionelle Jugend und eine umfangreiche Dokumentation runden das Buch ab.

Kritisch ist anzumerken, daß Brandenburg der sozialistischen Jugendbewegung von 1933 relativ Verständnis- und kenntnislos gegenübersteht. Daraus erklärt sich das Fehlurteil, die sozialistische Jugend sei im gleichen Maße wie die bündische und konfessionelle Jugendbewegung dem Sog des Nationalsozialismus erlegen. Tatsächlich sind der Hitlerjugend bis zum Verbot der freien Jugendverbände kaum ideologische oder organisatorische Einbrüche in die sozialistischen und kommunistischen. Jugendgruppen gelungen.

Allzu pauschal geriet auch die Kennzeichnung der bürgerlichen Jugendbewegung in den ersten Jahren nach 1918; der Autor meint, sie sei vom Gefühl einer nationalistisch aufgefaßten „Frontgeneration“ geprägt gewesen. Gerade in dieser Epoche aber umfaßte die bürgerliche Jugendbewegung starke pazifistische, linksdemokratische und sozialistische Strömungen (man denke an Walter Hammers „Junge Menschen“), die dann freilich im Laufe der Weimarer Republik allmählich versickern und nur in der katholischen Jugend in größerem Umfange weiterwirken – die größere Widerstandsfähigkeit der katholischen Jugend gegenüber der braunen Ideologie hat sicher auch hier ihren Grund. (Daß den katholischen Jugendbünden die Eingliederung in die Hitlerjugend, wie sie für die evangelischen Bünde vereinbart wurde, erspart geblieben ist, war nicht so sehr, wie Brandenburg annimmt, dem Episkopat, sondern vielmehr der Beharrlichkeit der Bünde und ihrer Führer selbst zu verdanken.)

Die Beschränkung dieses insgesamt nützlichen Buches zeigt sich darin, daß der Autor darauf verzichtet, einen sozialgeschichtlichen und soziologischen Zusammenhang herzustellen, innerhalb dessen dann Aufstieg und Wirkung der Hitlerjugend nicht nur beschrieben, sondern auch erklärt werden könnten; so bleibt Brandenburg bei der gängigen, aber unbefriedigenden These, die „Verantwortlichen“ in der Weimarer Republik hätten es eben nicht verstanden, die „entwurzelte junge Generation anzusprechen und für den neuen Staat zu gewinnen“. Arno Klönne