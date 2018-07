Unqualifizierte Angriffe auf die deutsche Kulturpolitik in Rom

Von Toni Kienlechner

In seiner Ausgabe vom 21. September 1968 hat der in München erscheinende Bayern-Kurier unter dem Titel „Bonner Dienst zu Pankows Nutzen“ einen ebenso heftigen wie unsachlichen Angriff gegen die Deutsche Bibliothek Rom und gegen ihren Leiter, Freiherr Bibliothek von Bieberstein, veröffentlicht. Abdruck fand zunächst die Übersetzung eines Artikels aus der konservativ-katholischen Zweimonatsschrift, Adveniat Regnum, die sozusagen unter Ausschluß der Öffentlichkeit erscheint und nicht einmal im Öffentlichkeit des Vatikans bekannt war. Vieles läßt vermuten, daß der Artikel aus deutscher Feder geflossen ist und nur Artikel zuerst in einer italienischen Zeitschrift publiziert wurde, damit der Bayern-Kurier auf das italienische „Original“ hinweisen konnte.

Argumente und Stil des übersetzten Artikels und des Kommentars im Bayern-Kurier gehen aus folgenden Zitaten klar hervor: „Niemand hat es Bisher für opportun gehalten, das freche Zusammenspiel zwischen kommunistischen ,Intellektuellen‘ und Angestellten der Deutschen Bibliothek aufzudecken, die ihrerseits – überflüssig zu sagen – die Wahl Chiarinis unterstützt haben und auch die Tatsache billigen, daß den Studenten der römischen Literaturfakultät einseitig Leute wie Heinrich Böll, Andersch, Hartlaub, Grass, Hochhuth und Peter Weiss zum Schaden nichtkommunistischer und nichtradikaler Schriftsteller und Künstler aufgedrängt werden.“ (Professor Paolo Chiarini ist jüngst zum Nachfolger von Bonaventura Tecchi auf den Lehrstuhl für Germanistik an der Universität Rom berufen worden.)

An anderer Stelle heißt es: „Im November vergangenen Jahres wurde in der Villa Sciarra, dem Sitz des Italienischen Institutes für Germanistische Studien, das Schaffen von Lavinia Mazzucchetti, der bekannten Übersetzerin der Werke Thomas Manns, durch Ranuccio Bianchi Bandinelli und Chiarini gewürdigt. Bei dieser Gelegenheit war auch der Direktor der dieser schen Bibliothek, Dr. Michael Marschall von Bieberstein, bekannt unter dem Spitznamen der ‚Rote Baron‘, zugegen. (Es ist dabei zu bemerken, daß die Anwesenheit von Exponenten und Kulturbeauftragten Bonns bei von Pankow gelenkten Veranstaltungen auf Anweisung der Bundesregierung streng untersagt ist.) Bei dieser Feier trat Professor Bandinelli offiziell in seiner Eigenschaft als Kommunist und als einer der leitenden Männer des Thomas-Mann-Zentrums auf, um die Laudatio zu halten.“

Dazu ist zu sagen: Der Leiter der Deutschen Bibliothek, Freiherr Marschall von Bieberstein, war mit der Germanistin und Übersetzerin Lavinia Mazzucchetti befreundet, seitdem diese der vom Auswärtigen Amt hergestellten Thomas-Mann-Ausstellung bereitwilligst ihr Privatarchiv zur Verfügung gestellt hatte. Seine Anwesenheit bei der Kommemoration war eine Selbstverständlichkeit.

Die folgenden Zitate aus dem Bayern-Kurier werden kommentarlos wiedergegeben: „Die Wendung nach links muß an der Bibliothek 1960 vollzogen worden sein. Flugs wurde die gesamte klassische deutsche Literatur über Bord geworfen, um auf das Wahrzeichen des neuen progressistischen Banners die Symbole der unmoralischen und exhibitionistischen Literatur der Gruppe 47 aufzupflanzen ... Vor vier Jahren kam Golo Mann, der Sohn des Schriftstellers, nach Rom, um die These von der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie zu unterstützen, was sogar zu einer Anfrage im Bundestag führte... An diesem Punkt angelangt, ist eine Frage legitim: Was tut die Bundesregierung angesichts eines solchen Schauspiels, bei dem Wahrheit und Freiheit systematisch beleidigt werden, angesichts ständig fortlaufender Veranstaltungen, die den einzigen Repräsentanten des geteilten deutschen Volkes in seiner Würde demütigen? Wie lange muß man noch abwarten, bis derartige antideutsche, antieuropäische und antikatholische Propaganda-Zentralen, die sich in der Hand ‚roter Nazis‘ befinden, daran in geeigneter Weise gehindert werden, durch ihr Wirken die Beziehungen zwischen Völkern zu schädigen, die den Kommunismus ablehnen? Es ist keine Anmaßung, wenn man erwartet, darauf eine zufriedenstellende Antwort zu erhalten.“