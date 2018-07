Von Dieter E. Zimmer

Wir wollen, spricht Guy eines Tages zu seiner Frau Rosemarie, wir wollen ein Baby haben, okay? Er hat sich das wohlüberlegt: In eine Wohnung; die groß genug ist, ist man nun ja gezogen, mit seiner Schauspielerkarriere steht es zum erstenmal ganz vielversprechend, und die günstigsten Tage für die Erzeugung des Kindes hat er sich ausgerechnet, auf dem Kalender sind sie rot umrandet: die Mutterschaft als quasi technologische Angelegenheit. Ihr Beginn wird in stimmungsvoller häuslicher Zweisamkeit vor dem Kaminfeuer sorgfältig arrangiert, und alles spricht dafür, daß ein glückliches junges Paar genau nach Plan ein entzückendes Baby produzieren wird, das als Symbol reizender Kindschaft jede Babykostreklame zieren konnte. Hätte Rosemarie? doch nur die so sonderbar kalkig schmeckende "Schokoladenmaus" zum Nachtisch nicht gegessen!

Diese Szene spielt sich im ersten Teil von Roman Polanskis, nach dem Bestseller von Ira Levin gedrehtem neuen Film "Rosemaries Baby" ab, und in dem Maße, in dem ihre Nettigkeit trügt, trügt auch die glatte Oberfläche dieses Films, einem Horrorwerk ohne grobe Horroreffekte, das in freundlichen Farben ein freundliches, normales großstädtisches Milieu darstellt; zwar gibt es da von Anfang an einen unbestimmten Argwohn, aber welcher Mensch, der im Vollbesitz seines gesunden Menschenverstandes ist und auch nur über die Mindestdosis des für alle Lebenslagen erforderlichen Optimismus verfügt, wird sich von so krausem Verdacht, die Harmlosigkeit sei gar nicht harmlos, irremachen lassen?

Schwangere allerdings, das weiß man aus den Handbüchern auch, neigen zu den absurdesten Einfällen, es gelüstet sie zum Beispiel nach ausgefallenen Speisen, und abwegige Befürchtungen befallen sie von Zeit zu Zeit – abwegig, denn wissen wir nicht, daß heute die Mutterschaft ein beglückendes Erlebnis wie sonst keines ist und süße kleine Engelchen ihr Ergebnis?

Es gibt doch keine Hexen

Also wird Rosemarie gewiß unrecht haben, wenn ihr nach und nach der Verdacht kommt, eine Gemeinde von Hexen, zu der selbst ihr Mann gehören müßte, könnte sich gegen sie und ihr Baby verschworen haben. Zwar, da gibt es Indizien, die sich merkwürdig und unangenehm häufen. Aber schließlich leben wir in einer sauberen und sicheren Welt, auf die man sich verlassen kann; wenn auch manchmal unschöne Dinge passieren, so sind das doch dumme Zufälle, eigentlich nur die Ausgeburten einer etwas krankhaften Phantasie, Einbildungen. Der einzelne ist selber schuld, wenn ihm nicht alles in Ordnung vorkommt; man darf nur ja dem Anschein nicht trauen, und wenn er noch so schlagend ist.