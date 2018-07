Erhobenen Hauptes hatte Lyndon Johnson, das Weiße Haus verlassen wollen – eine ehrenvolle und dauerhafte Vietnam-Regelung in der Tasche, seine Kriegspolitik durch den Friedensschluß gerechtfertigt. Eine Woche vor den amerikanischen Präsidentenwahlen waren die Chancen, daß er sein Ziel noch erreichen könne, auf Null zusammengeschrumpft. Den drittgrößten Krieg, den Amerika in unserem Jahrhundert geführt hat, wird er seinem Nachfolger hinterlassen.

Das gilt selbst für den Fall, daß sich Hanoi zu einer positiven Antwort auf Johnsons späten Paketvorschlag bequemt. Die Stimmabgabe der Amerikaner würde das schwerlich beeinflussen, und der Weg zu Waffenstillstand oder Frieden wäre noch immer weit. Der einzige Gewinn läge darin, daß der Streit um die Kernfragen endlich den Streit um die Vorfragen ablöste. Wirklich fruchtbare Verhandlungen aber kann allenfalls der neue Präsident mit den Nordvietnamesen führen. Als Friedensstifter hat Johnson genauso unglücklich operiert wie zuvor als oberster Kriegsherr.

Was immer dem Nachfolger im einzelnen vorschweben mag, er wird von einer zentralen Tatsache ausgehen müssen: von der Kriegsmüdigkeit seines Volkes. In den Jahren 1959 bis 1965 mag noch so vieles für das US-Engagement in Vietnam gesprochen haben. Im Jahre 1969 wird nichts mehr dafür sprechen, es im bisherigen Maßstab fortzusetzen. Ausgaben von 120 Milliarden Mark im Jahr allein für den Vietnam-Krieg, jährlich zehntausend Gefallene und 100 000 Verwundete – das übersteigt die Leistungskraft wie die Leidensfähigkeit der amerikanischen Nation.

Der Krieg ist, wie Professor Thomas Schelling jüngst gesagt hat, zugleich zu groß und zu klein: zu groß, als daß man ihn einfach ignorieren dürfte; zu klein, als daß er patriotischen Eifer oder pflichtschuldiges Sich-damit-Abfinden wachrufen könnte. Die Feststellung, daß die Auseinandersetzung nicht mehr verloren werden kann, besagt gar nichts gegenüber der wachsenden Einsicht, daß sie, da sie auch nicht gewonnen werden kann, den Institutionen und dem Sozialgefüge des eigenen Landes größeren Schaden zufügt als den Institutionen und dem Sozialgefüge des Gegners.

Niemand hat. das deutlicher gesagt als McGeorge Bundy, der einst als außenpolitischer Berater erst Kennedys und dann Johnsons einer der Hauptverfechter der amerikanischen Kriegspolitik gewesen ist. Zweieinhalb Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst des Präsidenten erklärte er vor Studenten in Indiana: "Dieser Krieg kann nicht im derzeitigen Umfang fortgeführt werden – nicht in Anbetracht dessen, was er für Südostasien bedeutet, und nicht in Anbetracht dessen, was er für die Vereinigten Staaten bedeutet... Ehe nicht die gegenwärtige Vietnam-Bürde wenigstens teilweise von unserer Gesellschaft genommen wird, ist es kaum möglich, die anderen großen Aufgaben der Nation anzupacken."

Bundy tritt für eine Verhandlungslösung ein und betrachtet die bedingungslose Einstellung des Bombenkrieges als einen ersten Schritt dazu. Im übrigen sagt er klipp und klar, daß auch dann, wenn die Verhandlungen zu nichts führen, die Vereinigten Staaten ihr Engagement vermindern müßten: "stetig, systematisch, substantiell, und zwar die Verlustziffern, die Zahl der Amerikaner in Vietnam, die Dollarkosten des Krieges." Zwischen 100 000 bis 150 000 Mann sollen 1969 heimgebracht werden, ebenso viele 1970; sollte der Krieg weiterdauern, dürfte er nur noch mit Freiwilligen geführt werden.

Es liegt auf der Hand, daß solch eine Verminderung des amerikanischen Engagements auch eine Änderung der amerikanischen Kriegsziele bedingt. Das günstigste, was dabei herauskommen mag, ist vielleicht die Fixierung des Status quo: den Vietcong das flache Land, den Amerikanern die Städte und Stützpunkte im Küstenstreifen. Aber es sind auch weit ungünstigere Lösungen denkbar – und der nächste US-Präsident wird auch sie durchdenken müssen.

Lyndon Johnson hat dazu nicht mehr die Kraft aufgebracht. Es fehlte ihm die Souveränität Kennedys, der 1961 das mißglückte Landungsunternehmen in der Schweinebucht abbrach, sobald er sah, daß es zum Scheitern verurteilt war. Der neue Mann im Weißen Haus wird nun auslöffeln müssen, was der alte ihm eingebrockt hat. Theo Sommer