Goldstücker: Im Jahre 1951 wurde ich zum tschechoslowakischen Gesandten in Schweden ernannt und akkreditiert. Damals begannen schon die Verhaftungen – auch meiner Freunde. Und ich wartete dann in Prag ein halbes Jahr lang, nur meine Koffer durften nach Schweden gehen, nach Stockholm. Im Herbst 1951 wurde mir gesagt, daß ich meine akademische Laufbahn jetzt beginnen kann, daß ich nicht mehr nach Schweden gehen soll. Ich habe dann angefangen, an der Universität zu unterrichten, aber nach einigen Wochen wurde ich verhaftet.

Was hat man Ihnen zur Last gelegt?

Ich wurde verhaftet, einige Wochen – ich glaube, drei Wochen – nach Slansky, also in Verbindung mit dieser Angelegenheit, die man, wie Sie sich sicher erinnern, als eine Verschwörung gegen den Staat und die Partei darstellte. Man hat sehr viele Menschen verhaftet, unschuldige Menschen, mich darunter. Und dann brach das Ganze los.

Die Anklage lautete auf Hochverrat?

Die Anklage lautete auf Hochverrat, Spionage und das Übliche. Ich war 18 Monate in Untersuchungshaft in absoluter Isolation. Nach 18 Monaten wurde ich vor das Oberste Gericht gestellt. Das war schon im Mai 1953 nach Stalins und Gottwalds Tod, wovon ich nichts wußte, denn ich wußte 18 Monate lang überhaupt nichts, was in der Welt geschah. Und der Generalprokurator verlangte das Todesurteil. Ich habe auch einen Verteidiger gehabt, der mich folgenderweise verteidigte: Der erste Satz seines Plädoyers war: Für meinen Klienten wird die absolute Strafe verlangt, und es gibt keinen Zweifel daran, daß er sie verdient. Das war so ungefähr um vier Uhr nachmittags. Dann hat der Vorsitzende des Senats des Obersten Gerichtes verlautbart, daß das Gericht sich zurückzieht, um zu beraten und daß das Urteil um neun Uhr am nächsten Tag verlautbart wird. Und dann mußte ich in diesen Stunden zwischen vier Uhr nachmittags und neun Uhr früh damit rechnen, daß ich um neun Uhr früh zum Tode verurteilt würde. Aber dann wurde ich nur zu lebenslänglichem Kerker verurteilt.

Das war das Alternativurteil?

Es war so, daß ich angeklagt wurde, ich glaube wegen Verstoßes gegen vier Paragraphen, von denen drei damals nur die Todesstrafe zuließen. Aber es gab auch einen Paragraph 29, das habe ich mir gemerkt, der dem Gericht die Möglichkeit gab – auch in diesem Falle – eine niedrigere Strafe zu erteilen. Und dieser Paragraph wurde in Betracht gezogen, und ich wurde nur zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.