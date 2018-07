Inhalt Seite 1 — Von der Gesellschaft nicht gebilligt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Richtfest war ein gesellschaftliches Ereignis: Gefeiert wurde eine bedeutende Investition. Anwesend waren die Vertreter von Senat, Bürgerschaft und Polizei; Banken, Handel und Gewerbe gaben sich die Ehre: Ihre Damen beeindruckten durch Eleganz. Keine Kleinigkeit war hier erreicht: Ein Gewerbe, bisher dem individuellen Pfuschertum von Klein- und Kleinstbetrieben überlassen, fand sich endlich rationalisiert, produktivitätsgesteigert, von Mäzenatentum umgeben; Beschäftigt werden sollten ausschließlich Damen: Die Gesetze des Landes, sonst auf Gleichberechtigung bedacht, verlangten es so. Die das alles finanziert und bürokratisch ermöglicht hatten, bezeichneten in ihren Reden das künftige Personal als Damen, freilich mit besonderer Betonung. In gutmütiger Weise machten sie sich lustig über die, welche hier Kapital amortisieren sollten. Betonten auch, daß die Straßen von ihnen zu säubern seien. Handel, Gewerbe und Sauberkeit, ermöglicht im Eros-Center der Freien und Hansestadt Hamburg.

*

Eine Zeitung kennzeichnete ihn als „Bordell-Spion“: Durch Aufnehmen von Tonbändern und Photographien, gerichtet auf den hier ermöglichten Lustgewinn, habe er seinen Betrieb zu Spionagezwecken mißbraucht. Der Kläger, solange er nicht unter Spionageverdacht stand, unangefochten stadtbekannter Bordellbesitzer, fühlte sich mißgedeutet. Inzwischen wegen gemeinschaftlicher Kuppelei und wegen landesverräterischer Beziehungen rechtskräftig verurteilt, empfand er weder das eine noch andere als schimpflich: Lediglich die Verquickung des separat Betriebenen berührte ihn schmerzlich. Sein geschäftliches Ansehen, durch die Kuppelei-Vorstrafe eher gehoben, litt unter der Schlagzeilen Vermeidung: Zweifel entstanden an der „für meinen Bordellbetrieb wesentlichen Diskretion“. Der ehemalige Chef der „Pension Clausewitz“, in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt, hielt ein Schmerzensgeld von mindestens 3000 Mark für unausweichlich. Das Kammergericht Berlin, mit diesem Verlangen in zweiter Instanz befaßt, gibt zu erkennen, der Persönlichkeitsschutz umfasse nicht alle Persönlichkeiten. Welches „Persönlichkeitsbild“ zu schützen sei, belehren die Richter, richte sich nicht nach der „Anschauung von Kreisen, die ein Bordell betreiben oder dort verkehren“. Schließlich irre der Kläger, wenn er seinem bisherigen Lebenslauf entnehme, Bordelle seien „eine von der Gesellschaft gebilligte Institution“.

Bedenklich und voreilig finden sie allerdings, daß der beklagte Schlagzeilen-Hersteller den Kläger noch vor gerichtlicher Verurteilung als „überführten Bordell-Spion“ präsentierte. Solch Akt Journalistischer Selbstjustiz verstoße gegen den Satz, daß niemand als schuldig gelte und so bezeichnet werden dürfe, bevor er rechtskräftig verurteil sei. Zum Anlaß von Schmerzensgeld nehmen die Richter das freilich nicht: Bei der „negativen Persönlichkeitserscheinung“ des Klägers erscheine die ihm zugefügte Persönlichkeitsverletzung in milderem Licht. Auch die vom Strafurteil nicht bestätigte Verdickung von Bordell und Spion muß der Kläger schmerzensfrei tragen: „Das durch den Bordellbetrieb berechtigterweise schon vorhandene unvorteilhafte Persönlichkeitsbild des Klägers“ konnte durch derart unkorrekte Darstellung „nicht mehr erheblich abgewertet werden“. (KG 9 U 74/68)

*

Das Urteil sagt über die Angeklagte: „Die Angeklagte ging... regelmäßig der Gewerbsunzucht in der Weise nach, daß sie in einer Gaststätte den Kontakt mit Männern suchte oder auf der Straße auf und ab ging.“ Am 24. August 1967, einem sonnenüberladenen Tage, tat die Angeklagte mehr. Sie saß auf dem Fenstersims einer „als Dirnenlokal bekannten Gaststätte“. Sie saß dort nicht allein. Neben ihr saßen zwei Kolleginnen; auf dem nächsten Fenstersims eine weitere, die rauchte. Das kam straferschwerend hinzu.

Paragraph 361 Nr. 6 des Strafgesetzbuches durch ein unbegreifliches Versehen, bestraft gemeinschaftliches Sitzen auf Fenstersimsen nicht. Statt dessen bestraft er mit Haft, „wer öffentlich in auffälliger Weise ... zur Unzucht auffordert oder sich dazu anbietet“. Um die Damen, nach gerichtlicher Feststellung, hatten sich „6 bis 7 Männer versammelt“. Hinzu kam als siebter oder auch achter ein Polizist, welcher „den Vorgang“ dank gründlicher Ausbildung sofort bemerkte und „zur Anzeige brachte“.