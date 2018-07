Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die in der Bundesrepublik aufgedeckten Spionagefälle lösten im gesamten NATO-Bereich Besorgnis aus. Der Bundeskanzler ordnete eine Untersuchung der Mängel in der Spionageabwehr an. Spanische Intellektuelle sprachen in Madrid ihr Bedauern aus über den Besuch Kurt Georg Kiesingers. Der Bundesvorstand der NPD bestätigte den Auflösungsbeschluß des Berliner Landesverbandes. Im Münchner Büro des „Bundes der vereinigten Kroaten“ wurden drei Exilkroaten erschossen.

Phantom – Leopard

Belgien will seine Stationierungstruppen in der Bundesrepublik verstärken. Der Verteidigungsausschuß des Bundestages beschloß mit knapper Mehrheit den Kauf von 88 „Phantom“-Düsenjägern. Die niederländische Regierung bestellte in der Bundesrepublik 400 „Leopard“-Panzer. Die Messerschmitt-Werke bekamen den Auftrag zum Lizenzbau von fünfzig Starfighter-Maschinen. Die USA beschlossen die Wiederaufnahme von Waffenlieferungen an Griechenland „in einem gewissen Umfang“.

Mondflug – Mordanschlag

– Die amerikanische Raumfahrtbehörde wiederholte ihre Hoffnung auf eine weihnachtliche Mondumkreisung durch „Apollo 8“. Dem sowjetischen Kosmonauten Beregowoi gelang ein Koppelungsmanöver zwischen Sojus 3 und Sojus 2 nur halb. Nigeria erhielt aus der Sowjetunion eine größere Lieferung Jeeps. Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes konnte die Hungersnot in Nigeria und Biafra erfolgreich eingedämmt werden. Frankreich verstärkte seine Waffenhilfe für Biafra beträchtlich. Auf Biafra-Chef Ojukwu soll ein Attentat verübt worden sein.