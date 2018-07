Inhalt Seite 1 — Vorbild Columbia Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Universität ist ihrer Definition nach keine demokratische Institution. Ob Studenten zu irgendeiner Sache ja oder nein sagen, ist für mich so interessant, als teilten sie mir mit, daß sie Erdbeeren mögen.“

Das hat nicht ein deutscher Hochschullehrer gesagt, der, zum Beispiel, das Marburger Manifest unterschrieb, sondern ein Dekan der Columbia-Universität in New York, an der im letzten Frühjahr die Studentenrevolte mit zwei großen Polizeieinsätzen auf dem Campus ihren Höhepunkt erreichte.

Der Dekan ist ein Kronzeuge dafür, daß auch in Amerika von vielen Verantwortlichen „die Probleme der Studenten auf der Prioritätenskala ganz unten angesiedelt werden“.

Zudiesem Ergebnis kam jedenfalls eine Universitätskommission, die sich der Hintergründe des Aufruhrs an der Columbia-Universität angenommen und jetzt ihren Bericht veröffentlich hat. Die Autoren – drei Juristen, ein Soziologe und eine Psychologin – stellen der amerikanischen Universität im allgemeinen und der Verwaltung und akademischen Leitung der Columbia-Universität im besonderen kein gutes Zeugnis aus.

Auf 220 Seiten zeigen sie, wie eine autoritäre Verwaltung und uninteressierte Professoren aus Studenten Bürger zweiter Klasse machen können; wie schlechte Wohnverhältnisse – auf dem Campus wohnen viele Studenten zu zweit in acht Quadratmeter großen Zimmern –, die tägliche Konfrontation mit dem Rassenproblem – die Columbia-Universität grenzt an Harlem –, black power und Opposition gegen den Krieg in Vietnam zusammenwirken und schließlich den Studenten Barrikadenbauen als den Beginn eines sinnvollen Lebens erscheinen lassen.

„Idealistische Studenten, der älteren Generation durch völlig andere Manieren und Interessen entfremdet und durch den Anblick menschlichen Leidens verstört, verlangten nach Änderung. Die Universität wurde für sie Ersatz für die amerikanische Gesellschaft überhaupt.“ Weil sie die Gesellschaft nicht ändern konnten, griffen sie die Universität an und forderten, wenigstens hier gehört zu werden.

Der Bericht über die Ursachen der Studentenunruhen in Columbia zeigt für die Situation der Studenten viel Verständnis und hat kaum eine Entschuldigung für die Hierarchie: „In einer Zeit, in der der Wunsch nach eigener Verantwortung so kräftig ist, hat die Verwaltung der Columbia-Universität zu häufig sich autoritär verhalten und zu Mißtrauen geradezu aufgefordert.“