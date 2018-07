Im deutschen Kreditgewerbe geht die Konzentration weiter. Zwischen den Bankhäusern C. G. Trinkaus, Düsseldorf, und Neuvians, Reuschel & Co., München, bahnt sich eine enge Verbindung an.

An eine Vollfusion, wie sie sich am 1. Januar 1969 zwischen den Privatbankhäusern Münchmeyer & Co., Schröder Gebrüder & Co., beide Hamburg, und Hengst in Offenbach vollziehen wird, ist jedoch vorerst nicht gedacht. Zunächst soll die Zusammenarbeit ihren Ausdruck nach außen hin lediglich in einer gemeinsam betriebenen Filiale in Frankfurt finden.

Dabei wird es aber kaum bleiben. Gedacht ist nämlich auch an eine gegenseitige Kommandit-Beteiligung, die jedoch keinen der beiden Partner majorisieren soll. Ob es später zu weiteren Schritten kommen wird, ist noch nicht abzusehen.

Auf alle Fälle wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie es im Kreditgewerbe zu Rationalisierungserfolgen kommen kann, ohne daß die Betroffenen ihre Selbständigkeit aufzugeben brauchen.

Trinkaus wird Ende 1968 eine Bilanzsumme von 1,2 Milliarden Mark erreichen, bei der Münchener Bank rechnet man mit einer Bilanzsumme von etwa 300 Millionen Mark. Die Stärke beider Häuser liegt im Emissionsgeschäft und in der individuellen Anlageberatung.

Für Trinkaus ist es ohne Zweifel interessant, über einen angesehenen Stützpunkt im wirtschaftlich aufstrebenden süddeutschen Raum zu verfügen, während sich Neuvians, Reuschel & Co. kaum eine bessere Vertretung im Ruhrgebiet wünschen kann.

Es gilt in Bankkreisen als sicher, daß sich in den nächsten Wochen noch weitere Kooperationspartner der Öffentlichkeit vorstellen werden. Offenbar fällt es den kleinen Privatbankiers am schwersten, sich von ihrer Selbständigkeit zu trennen.

Auf dem XI. Deutschen Bankiertag wurde ihnen deutlich gesagt, daß sie sich nur behaupten werden, wenn sie ihrer Kundschaft Spezielles zu bieten vermögen. Das kleine Privatbankgeschäft als Universalbank betrieben, so war bei den Bankiers zu hören, gehört in ein paar Jahren der Vergangenheit an. kw