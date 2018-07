Inhalt Seite 1 — Vorwiegend heiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ben Witter

Hamburg

In Halle B von Planten un Blomen, zwischen Untersuchungsgefängnis und Fernsehturm, fand die dritte Buchausstellung "Hamburg literarisch" statt. Auf den 2500 Quadratmetern waren zweiundachtzig Stände und Tafeln zu sehen. Vorrang hatte das Kinder- und Jugendbuch, gefolgt von Lyrik und moderner Literatur.

Gleich fiel mir ein Mann auf. Seine Cordhosen waren zu kurz, er trug eine scharf gefaltete Zeitung in der rechten Hand und schlug in regelmäßigen Abständen damit gegen sein ausgebeultes Knie. Vor dem Stand einer Buchhandlung, die unter dem Motto "Liebe in zwei Jahrhunderten" den ersten Blickfang bot, bildeten "Haremsszenen im Großformat" den zündenden Hintergrund. Mit roten Pappherzen auf der Brust, siß ein photogener Gehilfe neben einer entsprechenden Gehilfin. Das Publikum verlangte von ihnen keine weiteren Erklärungen.

Am Stand des Merlin-Verlages wedelte der Mann in den Cordhosen mit seiner Zeitung. Der Stand war einer Gefängniszelle nachgebildet. Ein brünettes Mädchen in weißem Minirock und silberglänzender Bluse war da "eingesperrt". Seine Blicke hatte es gerade starr auf den Lokus in der einen Ecke gerichtet. Irgendwo darüber las ich "Genet was here".

Beim Betreten des Standes vom Oetinger Kinderbuch-Verlag klemmte der Mann in Cordhosen die Zeitung unter seinen Arm. Durch den Kulssenzauber fühlte sich jeder wie in einer guten Stube vor etwa hundert Jahren. Der Verlag produziert Bestseller und zeigt den Kindern ständig eine heile Welt. Dann schritt der Main auf einen Sarg zu, in dem Bücher lagen, die der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zum Opfer gefallen waren, und warf seine Zeitung dazu.

"Ich sagte: "Der Sarg stammt vom Norddeutschen Schriftstellerverband." "Das weiß ich", sagte der Mann, "ich schreibe selbst." "Kennen Sie den", fragte ich den Gehilfen einer alteingesessenen Buchhandlung. "Das könnte ein Linksliterat sein", sagte er.