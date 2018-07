Inhalt Seite 1 — Wandlungen eines Liberalen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Friedrich Naumann: „Werke“, Band II: „Schriften zur Verfassungspolitik“; Bearbeiter Wolfgang Mommsen, 649 Seiten, 50,– DM. – Band III: „Schriften zur Wirtschafts- und Sozialpolitik“; Bearbeiter Wolf gang Mommsen; 563 Seiten, 40,– DM. – Band IV: „Schriften zum Parteiwesen und zum Mitteleuropaproblem“; Bearbeiter Thomas Nipperdey und Wolfgang Schieder; 1041 Seiten, 60,–DM. – Band V: „Schriften zur Tagespolitik“; Bearbeiter Alfred Milatz, 770 Seiten, 50,– DM Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen, 1964–1967.

3982 Druckseiten enthalten die ersten fünf Bände von Friedrich Naumanns Werken, mit dem sechsten und letzten, der Anfang 1969 erscheinen soll, sind es dann mehr als viereinhalbtausend. Der Namensgeber einer der drei großen politischen Stiftungen in der Bundesrepublik ist, was seine in dieser Hinsicht postumen „Konkurrenten“ Friedrich Ebert und Konrad Adenauer betrifft, der literarisch-rhetorisch produktivste, politisch jedoch wohl nicht der erfolgreichste gewesen. Der Friedrich-Naumann-Stiftung ist das Erscheinen dieser Bände zu danken, die in aller Fülle doch wieder nur eine Auswahl sind, freilich wohldurchdacht und wissenschaftlich abgewogen. Die Herausgeber Walter Uhsadel und Theodor Schieder, die Bearbeiter Wolf gang Mommsen, Thomas Nipperdey, Wolfgang Schieder und Alfred Milatz haben auch editionstechnisch Hervorragendes zustande gebracht.

Theodor Heuss, einst Redakteur in Naumanns Hilfe, sein Freund und Biograph, hat noch im November 1963 das Geleitwort zum ersten Band (religiöse Schriften) geschrieben (siehe ZEIT Nr. 4/65). Der erste Bundespräsident war es auch, der öffentliches Interesse an Naumann wachhielt, besonders innerhalb der sich nach 1945 zum Liberalismus bekennenden Partei. Ohne es der Stiftung, die diese Werkausgabe angeregt hat, oder ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern anzukreiden: die Gefahr ist nicht zu übersehen, daß die Leser angesichts des (sicher unvermeidbar) hohen Preises und des gewaltigen Umfangs entmutigt werden. Nachdem die fachliche Leistung überzeugt hat, sollte man vielleicht an ein populäres, politisches Naumann-Lesebuch denken, wenn man diesen Mann ins Bewußtsein der heutigen Freunde politischer Literatur heben will.

Naumann, der soziale Pfarrer mit Erfahrung praktischer Arbeit in der Inneren Mission, die von ihm bald nicht mehr als ausreichend empfunden wurde, stellte sich den Problemen der kapitalistischen Expansion im wilhelminischen Deutschland nach der Reichsgründung. Er setzte sich mit der Sozialdemokratie auseinander, deren Motive er besser verstand als die meisten seiner bürgerlichen Zeitgenossen, vor allem auch der kirchlichen; was er ihr vorwarf, war der „innerweltliche Chiliasmus“ und der Hauptirrtum, „daß sie nur eine einzige Melodie spielt für Stadt und Land, für Industrie, Handel, Handwerk, Kunst: die eine Melodie vom großen Tage der allgemeinen Vergesellschaftung“.

Demgegenüber befürwortete Naumann eine „gesunde, praktische Sozialpolitik“, eine große christliche Arbeiter- und Volkspartei, eine „Christliche Volkserneuerung“. Das konnte man 1893 aus seiner Feder in der „Christlichen Welt“ lesen, daneben aber auch die Begründung für das „Verdienst der Sozialdemokratie“, daß „der große Kessel nicht explodiert ist“, wo doch „die besitzenden Klassen ... wahrhaftig seit einem Menschenalter genug getan (haben), um das Volk in Wut zu bringen“.

Vor siebeneinhalb Jahrzehnten urteilte Naumann über die Sozialdemokratie: „Sie ist in der Theorie ganz antikapitalistisch, aber sie tut in der Praxis dem Kapital nicht weh, da es nun einmal ihr Glaubenssatz ist, daß die kapitalistische Gesellschaft sich selbst tötet.“ Der Kausalsatz ist inzwischen kein sozialdemokratischer Glaubenssatz mehr. Wie sehr aber solche Zeitkritik vor der Jahrhundertwende bis in unsere Tage lebendig blieb, zeigt folgender Kommentar Naumanns: „Die bürgerliche Gesellschaft hat es lange Zeit verstanden, das Wort ‚Sozialdemokrat‘ mit einem Nebel von Grauen und Ehrenrührigkeit zu umgeben, aber der Nebel verzieht sich“ (1893). Wirklich? Noch über Adenauers Wahlkämpfen lagerte derselbe Nebel, und die Sozialdemokraten mußten erst in der „Schule“ der Großen Koalition ihre Regierungsfähigkeit nachweisen, und sie sind noch damit beschäftigt.

Die Zitate entstammen dem fünften Band, „Schriften zur Tagespolitik“, der wegen der vielen behandelten Themen am ehesten aktuell sein kann. Denn wie weit ist das in einer Reichstagsrede vom 15. Mai 1917 formulierte Verlangen nach einem „Großstaat mit großgedachten Betriebsgesichtspunkten“ vom Konzept einer „formierten Gesellschaft“ entfernt, und andererseits, wie demokratisch und liberal ist wiederum die Vision eines Volksstaates, der aus einem Bürokratenstaat erst noch entstehen müsse? Naumanns Schriften lesen sich streckenweise wie ein Lehrbuch der demokratischen Staatsbürgerkunde, wie eine Theorie des Parlamentarismus, deren Grenzen uns erst heute wegen unzulänglicher parlamentarischer Praxis voll bewußt werden.