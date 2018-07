Inhalt Seite 1 — Warten auf Mieter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Torremolinos, im Oktober

Es wäre übertrieben zu behaupten, die Costa del Sol, Spaniens Südküste, käme einer einzigen Baustelle gleich. Von Monat zu Monat verringern sich jedoch die noch nicht erschlossenen Teile dieses sonnigen Landstreifens, der landeinwärts sehr bald durch die spanischen Berge begrenzt wird. Gebaut werden neben Hotels vor allem Häuser mit Eigentums-Appartements, aber auch Bungalowsiedlungen.

Daß die Grundstücksspekulationen in höchster Blüte stehen, liegt auf der Hand. Dem Interessenten, der sich hier ein Feriendomizil schaffen, der an der Costa del Sol seinen Alterswohnsitz nehmen oder nur einfach einen Teil seines Vermögens dort anlegen mochte, ist nur zu empfehlen, die angebotenen Projekte selbst in Augenschein zu nehmen und sich erst dann zu entscheiden.

Einen verkaufstechnisch bereits abgeschlossenen, technisch sehr interessanten Versuch hat die Indevco S.A., Nassau, unternommen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Investors Overseas Services (IOS) mit Sitz in Panama. Es handelt sich dabei um jene Investment-Gesell- schaft, die in der Bundesrepublik durch Vizekanzler a. D. Dr. Erich Mende repräsentiert wird. In unmittelbarer Nähe von Torremolinos entsteht ein Komplex von 21 Hochhäusern mit je 15 Stockwerken. Die darin enthaltenen 975 Appartements sind bereits verkauft, obwohl die letzten erst in etwa zwei Jahren bezugsfertig sein dürften.

Die Verkaufspreise lagen zwischen 80 000 und 150 000 Mark je Appartement. Für die Einrichtung, die auf Wunsch auch von Indevco zu beziehen war, kamen 13 000 bis 16 000 Mark hinzu. Das ist sicherlich keine geringe Investition. Die Indevco hat auch nicht mit „niedrigen Preisen“ geworben, sondern in erster Linie mit dem Investment-Gedanken – Investment hier nicht in Effekten, sondern in Immobilien. Eine Geschäftsausweitung auf den Grundstücksmarkt will die IOS demnächst auch in der Bundesrepublik vornehmen.

„Die Investition in Land ist im großen und ganzen eine solide Sache, denn sie bietet Schutz gegen Inflation und ist zur selben Zeit nicht notwendigerweise den Fluktuationen des Aktienmarktes unterworfen. Trotzdem sollten Sie“, so heißt es im Indevco-Prospekt, „eine Investition dieser Art nur als Teil einer breiteren Anlagenstreuung ansehen, welche unter anderem Bankkonten, Lebensversicherung sowie Aktien und Obligationen umfaßt, wie sie von einem guten Anlagefonds geboten werden.“ Eine Feststellung, die im Grundsatz sicherlich vernünftig ist.

Der Indevco-Komplex an der Costa del Sol wurde „Playamar“ getauft. Zu untersuchen ist der Wert der in einem solchen Playamar-Appartement gemachten Investitionen, wenn man sie lediglich als Kapitalanlage und nicht als eigene Ferienwohnung betrachtet. Sobald der Bau abgeschlossen ist, glaubt die Indevco mit Hilfe ihrer Vermietung- und Verwaltungsgesellschaften, denen der Käufer die Betreuung seines Objektes überlassen kann, eine Kapitalrendite von 7 bis 8 Prozent netto in Aussicht stellen zu können. Im Vergleich zu anderen Angeboten ist das nicht viel.