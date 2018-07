Von Wolf Graf Baudissin

Ich weiß, daß der Gedanke, Strategie an einer deutschen Universität zu lehren, manchen befremdet. Das ist erklärlich, und kritisches Zögern kann sogar fruchtbarer sein als unkritische Zustimmung. Grundsätzlich wäre dem Zweifler entgegenzuhalten, daß alles Existierende und Normgebende von theoretischem Interesse ist und damit auch möglicher Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung wird.

Die politische Wissenschaft würde ihren Hörern einen nicht unwichtigen Sektor der Politik vorenthalten, falls sie die unmittelbar politisch wirksamen Aspekte der Strategie ausschlösse. Sie überließe damit nicht nur den notwendigerweise unwissenschaftlich vorgehenden „Praktikern“ ein politisch relevantes Feld, sondern entließe auch zukünftige Diplomaten, Journalisten, Lehrer, und andere „Multiplikatoren“ mit unvollkommenem Werkzeug.

Der Lehrauftrag, den mir die Universität Hamburg erteilt hat, ist wohl ähnlichen Erwägungen zu verdanken. Ich habe ihn angenommen, weil es mir sinnvoll und reizvoll erschien, als Praktiker mit gewissen Erfahrungen und Einblicken zusammen mit interessierten Studenten dieses Neuland zu betreten. Die ersten Schritte werde ich bewußt begrenzen auf die kritische Betrachtung bestimmter Begriffe.

Wir haben zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, wie Strategie aufgefaßt wird, und aus der unterschiedlichen Literatur das Entscheidende herauszulesen, um es zu diskutieren. Die Methode wird zuerst philologisch im weitesten Sinne sein: Es kommt darauf an, die Ansichten eines Autors exakt darzulegen. Unser Ziel liegt aber nicht in der Textinterpretation – das unterscheidet uns von den Philologen –, sondern in dem Auffinden. von Ergebnissen.

Um hier mit Sachverstand sprechen zu können, ist es notwendig, eine Reihe von politischen Details und militärischen Einzelheiten zu kennen. Die Strategie ist keine deduktive Disziplin, die rein aus Grundsätzen zu folgern hätte, sondern ein auf Tatsachen gestütztes Entwickeln von Grundsätzen.

Die klassische Strategie umfaßte die militärische Kriegführung zwischen dem Ausbruch und der Einstellung von Feindseligkeiten. Die Vernichtung des Gegners auf dem Schlachtfeld galt seit der Französischen Revolution als ihr Ziel und ihre Vollendung. Hierfür mußte eine taktische Situation herbeigeführt werden, die die Konzentration der verfügbaren Kräfte an entscheidender Stelle ermöglichte.