„Ideologie soll verstanden werden als gesellschaftliche Rechtfertigungslehre. Ideologische Urteile wollen soziale Gegenheiten absichern, legitimieren, aufwerten. Sie sind konservativer Natur.“

Werner Hofmann

Wissenschaft, deren Intention Erkenntnis menschlicher Bedürfnisse und Möglichkeiten ist, und die damit erst zu gesellschaftlicher Praxis befähigt, unterliegt konkreten historischen Bedingungen. Die Möglichkeit von Erkenntnis ist abhängig vom Stand der produktiven Kräfte und des Bewußtseins (sie stehen in wechselseitigem Verhältnis zueinander). Das Erkennen menschlicher Möglichkeiten eröffnet neue Perspektiven für gesellschaftliche Praxis. Das ist aber nur dann gewährleistet, wenn Wissenschaft bestrebt ist, Ideologien festzustellen und aufzulösen. Sie gerät damit in einen permanenten Konflikt mit den Verfechtern wie auch mit den Trägern der Ideologie.

In einer Gesellschaft, in der Ideologien vorherrschen, wird Wissenschaft zum gesellschaftlichen Oppositionsprinzip. Funktion kritischer Studenten, Assistenten und Professoren ist es also, mit dem wissenschaftlichen Anspruch der Universität Ernst zu machen.

Die für das Wintersemester 1968/69 angekündigte Übung „Grundbegriffe moderner Strategie“ hat nicht nur bei den kritisch engagierten Politologie- und Soziologiestudenten Befremden ausgelöst. Entgegen den Darstellungen in der „Welt“ oder im „Hamburger Abendblatt“ stand dabei nicht allein Graf Baudissin im Brennpunkt der Diskussion. Die Tatsache allerdings, daß der Lehrauftrag an einen Generalleutnant a. D. vergeben worden war, ebenso wie die Tatsache, daß diese Frage unter Ausschluß studentischer Öffentlichkeit entschieden wurde, rief unser Mißtrauen hervor.

Es erschien uns notwendig gerade in dieser exemplarischen Situation, in der die Einführung einer „neuen“ Wissenschaft an der Universität beabsichtigt war – und bei der nicht auszuschließen ist, daß hier versucht wird, Wissenschaft zugunsten von Ideologie zu verdrängen –, endlich einmal grundlegende Fragen wissenschaftlicher Arbeit zu stellen, die bisher nicht oder kaum diskutiert worden sind. Für viele Studenten, von denen nur ein Teil dem SHB, LSD, SDS, Arbeitskreis Bundeswehr oder der HSU angehören, stellten sich folgende Fragen: