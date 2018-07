Inhalt Seite 1 — Weichmacher aus Stade Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach langwierigen Verhandlungen hat das Land Niedersachsen einen neuen Anlauf unternommen, in Norddeutschland einen Standort für die chemische Industrie aufzubauen.

In einem eineinhalbjährigen Wettbewerb mit der holländischen Stadt Delfzijl gelang es, den amerikanischen Chemiekonzern Dow Chemical Co, der in der Weltrangliste der 100 größten Unternehmen auf Platz 69 rangiert, nach Stade zu ziehen.

Das amerikanische Unternehmen will in Stade 400 Millionen Mark investieren und rund 1000 Arbeitsplätze schaffen. Über einen weiteren Ausbau der Produktionsstätten – die erste soll 1971 in Betrieb genommen werden – ist noch nicht entschieden.

Das Produktionsprogramm umfaßt jene Standard-Chemikalien des amerikanischen Konzerns, die das Hauptgeschäft in den USA ausmachen. In den Vereinigten Staaten wurde Dow Chemical wegen der Produktion des Kampfmittels Napalm heftig angegriffen.

In Stade wird man Chlor-Alkali-Produkte, Lösungsmittel und Weichmacher für die Kunststoffindustrie sowie ergänzende Chemikalien herstellen.

Die Dow verfügt in Europa über eine Reihe von Betrieben, die bisher den deutschen Markt belieferten. Die größte europäische Tochter der Dow in Terneuzen/Holland, in die bisher rund 100 Millionen Dollar investiert wurden, soll mit einem Kostenaufwand in der gleichen Größenordnung innerhalb der nächsten fünf Jahre erweitert werden.

In Stade, das für Seeschiffe bis zu 60 000 Tonnen erreichbar ist, findet die Dow ausreichende Energieangebote, zumal bei Stade ein Kernkraftwerk im Bau ist. Sie hat ein Gelände von rund 350 Hektar gekauft, das sich größtenteils im Besitz des Landes Niedersachsen befand.