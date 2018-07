Von Peter Heinrich

Peter Heinrich, 1942 in Berlin geboren, absolvierte nach dem Abitur in Berlin 1961 ein Dirigenten-Studium am Berliner Städtischen Konservatorium, nahm an einem Dirigentenkurs für moderne Musik bei Michael Gielen in Köln teil, war im Sommer 1966 Teilnehmer des Dirigentenkurses am Salzburger Mozarteum, gewann im Sommer 1967 ein Stipendium des italienischen Staates für den Dirigentenkurs unter Franco Ferrara in Venedig. 1967/68 war er auf Einladung des Chefdirigenten Szell „conducting fellow“ des Cleveland Orchestra.

Die Laufbahn eines Dirigenten läßt sich nicht so eindeutig beschreiben wie etwa die eines Pianisten, Sängers oder Orchestermusikers. In Deutschland „wird“ man Dirigent üblicherweise durch das Studium an einer Musikhochschule oder einem Konservatorium.

„Werden“ heißt hier zunächst: allgemeine musikalische Eigenschaften heranbilden, wie das Gehör schulen; dann Fähigkeiten weiterentwickeln: Klavierspiel, Schlagtechnik, Korrepetition, Partiturspiel, Harmonie- und Formenlehre und Kontrapunkt.

In der Kapellmeisterklasse dirigiert der junge Eleve zunächst seine Kollegen, die an mehreren Klavieren ein Opernorchester und mit Fistelstimme die Sänger ersetzen.

Später darf er an das Pult des Institutsorchesters, aber diese Zeit wird immer zu kurz bemessen sein, als daß dem jungen Dirigenten mehr als ein Ausprobieren des bisher theoretisch Erlernten möglich wäre. Der übliche Studienabschluß ist die künstlerische Reifeprüfung, der erste Schritt ins Berufsleben eine Korrepetitorenstellung an einem Theater. Der Weg von da zu einer guten Dirigentenposition ist sehr, sehr lang, oft endlos.

Schon seit Beginn meines Studiums hatte ich mir fest vorgenommen, im Anschluß an meine Studienzeit noch ein Lehrjahr bei einem der großen Meister des Fachs zu absolvieren. George Szell blieb bei meiner Suche nach einem Mentor einer der wenigen, von dem die Kunde ausging, er hasse den Starkult und sei die meiste Zeit der Saison an einem Ort, nämlich in Cleveland.