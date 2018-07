Weil Harold Wilson und einige seiner Labour-Minister sich und ihre Sache durch die BBC schlecht behandelt fanden, unternehmen einige von ihnen kritische Gänge gegen den vermeintlichen Mißbrauch von Freiheit und Unabhängigkeit durch die vermeintlich freieste und unabhängigste Funk- und Fernsehanstalt der Welt, die BBC. Es begann originell und provinziell zugleich: Der siegreiche Premierminister verweigerte nach der Wahl von 1966 der BBC ein Interview im Zug von London nach Liverpool. Seinen nächsten Fernsehauftritt absolvierte er ein Jahr später, gleich nach der Pfundabwertung, bei der kommerziellen Konkurrenz. Die Interviewer wurden nach Harold Wilsons Wünschen ausgesucht – wie bequem und wie genehm sie waren. Wieder ein Jahr später, zu Beginn des 68er Parteitags in Blackpool, dankte der Regierungschef seinen applaudierenden Zuhörern „für das, was die BBC, wenn sie konsequent bleibt, einen unfreundlichen Empfang nennen würde“.

Die kräftigste Breitseite feuerte Wedgwood Benn ab. Der Minister für Technologie, die britische Version von Gerhard Stoltenberg, war einmal Postminister und mithin Ressortchef der BBC und außerdem eine Zeitlang ihr Mitarbeiter.

„Wenn Politik oberflächlich behandelt wird und Politiker in einem Zusammenhang gezeigt werden, der darauf zielt, das Maximum an Unterhaltungswert daraus zu ziehen, ist es nicht überraschend, daß die Öffentlichkeit von der BBC lernt, Mißachtung für alle im öffentlichen Leben stehenden Personen zu entwickeln.“

Der ministerielle Kritiker mußte sich von der „Times“ daran erinnern lassen, wie er und seine Freunde sich vor vier Jahren noch daran ergötzten, wenn konservative Konkurrenten durch den kabarettistischen Kakao des kurzlebigen Wochenendschlagers „That Was The Week That Was“ gezogen wurden. Wedgwood Benn rühmte die früher übliche Objektivität der BBC in der Behandlung von Nachrichten, um dann aber die kritische Einschränkung anzubringen: „...jedoch wurde diese Objektivität in den letzten Jahren ersetzt durch eine steigende Tendenz, die Nachrichten subjektiv zu bringen. Der Nachrichtensprecher ist fast zum Kommentator geworden“.

Der zornige Minister hat sich auch Gedanken gemacht über den Einfluß der Zuschauerresonanz. Die statistischen Urteilswerte und die notorische Zeitknappheit macht er verantwortlich dafür, daß bedeutende Diskussionen zurechtgeschnitten und harmlose Konflikte künstlich verschärft werden. „Das Ergebnis war unvermeidlich die Förderung von Trivialität und Oberflächlichkeit, die Vereinfachung dessen, was außerordentlich kompliziert war, und fast alles, was behandelt wurde, wurde als Sensation aufgemacht.

Um die Macht der BBC zu illustrieren, greift Wedgwood Benn zu einem kühnen Bild: „Wenn britische Interessen bedroht sind, schickt die Regierung nicht länger ein Kanonenboot. Die BBC sendet ein Panorama-Team mit dem Auftrag, den Anführer der Abtrünnigen heimzubringen, damit er im ‚Kasten‘ gezeigt werden kann.“

Die Allerweltstechnik der Allround-Reporter charakterisiert er so: „Wir bekommen von den politischen Führern ... nicht mehr zu sehen als kurze, hastige Interviews auf den Straßen, wenn sie von anklagenden Mikrophonen’ an die Wand gedrückt werden, die ihnen von Interviewern vorgehalten werden, die gerade von der Reportage über ein Flugzeugunglück kommen und auf dem Weg ins Krankenhaus sind, wo Fünflinge geboren wurden.“