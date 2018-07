Offenbach, im Oktober

Die Herren vom Verfassungsschutz fanden keine Gelegenheit, Anstoß zu nehmen. Da war nicht von der Diktatur des Proletariats die Rede und nicht von der Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse, Da wurde lediglich von Weihnachtsgeld gesprochen und von den Strukturveränderungen an der Ruhr, vom leidenden Bauern und der Zwergschule, von Automation und Mitbestimmung. Aber es hing eine große rote Fahne über der Bühne, und Karl Marx blickte finster-versonnen auf die Versammlung. Ernst Busch schmetterte Arbeiterlieder durch den Lautsprecher, und schließlich wurde die Internationale gesungen.

Es sollte eine historische Stunde sein, aber es blieb bei einem politischen Rendezvous auf der Hintertreppe der Historie. Auf ihrer ersten Bundeskonferenz seit dem Verbot der KPD durch das Bundesverfassungsgericht traten die westdeutschen Kommunisten wie brave Gewerkschaftler auf.

Wer da geglaubt hatte, die aufgewühlte Linke habe in der neuen Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), die sich vor vier Wochen mit dem stillschweigenden Einverständnis der Bonner Behörden neu konstituiert hatte, eine Heimstätte gefunden, sah sich gründlich widerlegt. Da wurde kein Programm entrollt, und da wurde nicht eines jener gesellschaftspolitischen Themen, die für die außerparlamentarische Opposition täglich Brot sind, diskutiert. Was Deutschlands Kommunisten der Öffentlichkeit aufzutischen wußten, findet sich auch im Katalog der etablierten Parteien: Arbeitszeitverkürzung und keine Lohnminderung, Mitbestimmung in den Betrieben und Hochschulen.

Die fünfhundert Delegierten der neuen DKP in der Offenbacher Stadthalle (sie vertreten rund 9000 Mitglieder, die sich seit der Neukonstituierung der Partei vor vier Wochen in Frankfurt eingeschrieben haben) taten sich schwer in der Rolle ihrer neuen Respektabilität. Zwölf Jahre war es ihnen verwehrt, sich zu organisieren und für die KPD zu betätigen. Und so taten sich viele schon bei der Anredeformel schwer: Herr Genosse oder nur Genosse? Kollege oder Freund? Die wiedererstandenen Kommunisten scheuen sich, marxistische Vokabeln in den Mund zu nehmen, und sie beschränken sich darauf, den demokratischen Kräften ihre guten Dienste anzubieten: sei es den Schülern bei der Mitbestimmung in den Zwergschulen, sei es den Studenten bei der Hochschulverfassung, sei es den Frauen bei ihrer Emanzipation oder den Rentnern bei der Forderung nach höheren Renten. Den Kampf gegen das Bonner Establishment wollen sie nicht allein aufnehmen, und so wagen sie sich auch nur in Gemeinschaft mit anderen in das Wahlkampfgetümmel. An dem Aktionsbündnis für die Bundestagswahl, das am kommenden Wochenende in Dortmund ins Leben gerufen werden soll, wollen sie sich beteiligen. Deutschlands außerparlamentarische Opposition soll dann von der neuen DKP Schützenhilfe erhalten.

Es waren nur ganz wenige, die aufmuckten gegen so viel vornehme Zurückhaltung. Ein junger Arbeiter aus Hamburg polterte gegen ein Wischi-Waschi-Programm und warnte vor der Illusion, daß die Masse der Arbeiter die neue Partei mit offenen Armen empfangen würde. Man solle nicht Lebenshilfe à la Oswalt Kolle betreiben, sondern sich an Karl Marx orientieren.

Noch haben sich die Kommunisten kein Programm gegeben und keine Statuten. Beides, so beschlossen die Delegierten, soll in Angriff genommen werden. Man wird darauf und auf ihren ersten Parteitag warten müssen, um beurteilen zu können, was Deutschlands neue Kommunisten der Bundesrepublik anzubieten haben: Der Beginn in Offenbach jedenfalls ließ die Völker – und das Volk – keine Signale hören.

Haug von Kuenheim