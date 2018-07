Die Deutschlandzentrale der „Weltorganisation der Mütter aller Nationen“, abgekürzt W.O.M.A.N., besteht zwanzig Jahre. Die tausend deutschen Mitglieder trafen sich zu einer Bundeshauptversammlung mit dem Thema „Menschenrechte als Grundlage und Ziel der Friedensarbeit“. Tagungsort war Hamburg.

W.O.M.A.N.’s Gründerelan kam nicht zufällig aus Amerika, wo Frauenorganisationen großer Einfluß nachgesagt wird. Die Journalistin Dorothy Thompson gründete W.O.M.A.N. im kriegsmüden Jahr 1947, überzeugt davon, daß, wenn sich die Mütter aller Länder vereinigten, künftig Friede sein könnte. Fürwahr ein schöner Gedanke.

Was die Gründerinnen als konkrete Forderungen verstanden, hat sich längst als derjenige Idealismus herausgestellt, der aller Ehren wert ist und mit dem schon andere pazifistische Bewegungen im Land der Träume angekommen sind. Die „konkreten Forderungen“ der Mütterorganisation hießen: Ächtung der Atomwaffen, fortschreitende Abrüstung in allen Teilen der Welt, Verbesserung und Stärkung der Vereinten Nationen, insbesondere Abschaffung des lähmenden Vetorechts, Schaffung eines Weltgerichtshofes und einer Weltpolizei.

Es ist billig, über den mangelnden Wirklichkeitssinn von Idealisten zu spotten. Und Frauenorganisationen, Frauenverbände, Frauenvereine haben es besonders schwer, wichtig und ernst genommen zu werden. Das ist – verdient oder nicht – eine Tatsache, und davon ist auch die „Weltorganisation der Mütter aller Nationen“ nicht verschont geblieben.

Freilich stehen die zitierten „konkreten Forderungen“ der Gründerin, von der Entwicklung längst links liegengelassen, immer noch auf dem Panier. Aber gearbeitet haben die Mitglieder in den vergangenen zwanzig Jahren auf sehr praktische Weise: Sie bemühten sich um das, was man soziale Aufgaben nennt. Sie kümmerten sich um Mütter und Kinder in Not, sie brachten Spenden zusammen, sie verschickten Päckchen, sie unterstützten die SOS-Kinderdörfer, leisteten praktische, Hilfe für Familien in Indien, Israel, Arabien und Vietnam und waren bei Katastrophen zur Stelle, wie bei der Flut in Florenz.

Natürlich – alles das hat Ähnlichkeit mit den Wohltätigkeitsvereinen von ehedem. Aber heute gehört mehr Courage dazu, sich mit solchen guten Taten zu identifizieren, zumal sie nicht mehr mit sozialem Prestige verknüpft sind. W.O.M.A.N. gibt dafür ein gutes Beispiel.

Ruth Herrmann