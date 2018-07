Seit Jahren laboriert Euratom an der Auszehrung, die es befiel, als im Zuge der wohl ursprünglich französischen und sehr bald nachziehenden deutschen nationalistischen Tendenzen einige Mitgliedstaaten Sonderbedingungen stellten. Es mußten auf Wunsch gewisser Delegationen bestimmte Forschungsbereiche ausgeklammert und als nationale „Forschungsdomänen“ den betreffenden Ländern zur Bearbeitung überlassen werden. Sehr bald ergaben sich Unstimmigkeiten über die Verteilung vorhandener Forschungsmittel für zu unterstützende Projekte, und schließlich entstand die absurde Situation, daß einige Länder ihre Mitgliedsbeiträge nur dann gern aufzubringen gewillt waren, wenn eine bestimmte Garantie gegeben war, daß zumindest Beträge in gleicher Höhe für Forschungsprojekte in diese Länder zurückflössen. Daß diese Art von „geschlossenem Kreislauf“ höchst sinnlos ist, scheint den Delegierten nur teilweise einzuleuchten, und es entsteht der Eindruck, daß Länder mit hohen Mitgliedsbeiträgen, wie Frankreich und Deutschland, der Verführung ihrer finanziellen Machtstellung erliegen.

Nun erfaßt dieses Erbübel nationalistischen Prestigedenkens zwei weitere bedeutende europäische Institutionen, das Europäische Kernforschungszentrum CERN in Mayrin bei Genf und EMBO, die geplante europäische Molekularbiologie-Organisation. Es begann mit der deutschen Forderung, die deutsche Sprache in CERN als dritte offizielle Sprache für Wissenschaft und Verwaltung aufzunehmen. Nach manchem Hin und Her kam es zu einem Kompromiß: Ab sofort werden alle offiziellen Dokumente in den drei Sprachen Französisch, Englisch und Deutsch veröffentlicht, und bei allen CERN-Veranstaltungen wird Simultanübersetzung in diesen drei Sprachen vorgesehen. Die Kosten werden von allen Mitgliedstaaten getragen. Bei der Abstimmung der dreizehn vertretenen Länder stimmten acht für diesen Kompromiß, fünf jedoch, nämlich England, Dänemark, Schweden, Italien und die Niederlande, enthielten sich der Stimme, was ganz offensichtlich auf der deutschen Seite zu bitteren Gefühlen führte.

Man kann beim besten Willen die Zweckmäßigkeit dieser dritten Sprache nicht einsehen; es entstehen lediglich höhere Verwaltungskosten, von den dreizehn Staaten zu tragen, und es wird die Verwaltung komplizierter. Mit größerem Recht hätte Italiens Delegation die offizielle Einführung der italienischen Sprache in CERN verlangen können, bedenkt man die bedeutende Rolle, die Professor Amaldi und die italienische Republik bei Gründungsbemühungen spielten. Welche Gründe auch immer bei der ursprünglichen zweisprachigen Gründungslösung in CERN dominierten, die französische Sprache war in CERN zumindest für die Verwaltungskontakte und politischen Gespräche mit dem Kanton Genf sowie für die unteren und mittleren technischen Dienste unabdingbar. Es ist nicht anzunehmen, daß deutsche Physiker es notwendig gehabt haben sollten, ihr Selbstbewußtsein in CERN durch solche Krücken stützen zu lassen. Der Vorstoß der deutschen Delegation ist nur zu bedauern.

Es war nun die Hoffnung genährt worden, daß eine ähnliche Kompromißlösung sich ermöglichen lasse für die EMBO-Conference, da im Augenblick EMBO auf einem Verhandlungstotpunkt angelangt ist und bei Verweigerung der deutschen Unterschrift – und damit Ausfall des deutschen Beitrages – EMBO auf den politischen Klippen Zentraleuropas zerschellen würde. In diesem Sinne hat auch Professor Butenandt auf Minister Stoltenberg einzuwirken versucht, um zu seiner Enttäuschung feststellen zu müssen, daß Minister Stoltenberg mehr als nur eine Lösung à la CERN vorschwebte: Er ließ erkennen, daß es diesmal zur Forderung der Anerkennung der deutschen Sprache als offizielle EMBO-Sprache komme. Eine Forderung, die, wie zu erwarten, nur von Frankreich ausdrücklich unterstützt wird. Doch scheint Professor Butenandt in weiteren Gesprächen Minister Stoltenberg überzeugt zu haben, daß die CERN-Lösung an sich doch durchaus befriedigend sei. Soweit nun bekannt ist, scheint der Forschungsminister die CERN-Lösung als akzeptabel finden zu wollen, sofern bei der Abstimmung alle Länder positiv für Deutschland stimmten und keine Stimmenthaltung die deutschen Gefühle verletzten.

Es sind nun verschiedenenorts Bemühungen im Gange, die entsprechenden Länder zu bewegen, sich dieser weiteren Kompromiß-„Eskalation“ anzuschließen und sich nicht der Stimme zu enthalten, um das EMBO-Schifflein noch einmal flottzumachen.

Werner Schreil