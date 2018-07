In wenigen Tagen wird Willy Brandt eine für ihn schwierige Entscheidung treffen müssen. Es kann kaum noch Zweifel daran bestehen, daß Frankreich bei der Sitzung der Außenminister zu Beginn kommender Woche in Brüssel einen energischen Vorstoß zum inneren Ausbau des Gemeinsamen Marktes unternehmen wird. Michel Debré wird ein Aktionsprogramm vorlegen, das Paris wieder als Vorkämpfer einer engen Zusammenarbeit der sechs EWG-Länder erscheinen lassen soll. Und sein deutscher Kollege wird dann zwischen einer Fortsetzung der „Britain-first“-Politik und der Stärkung der bestehenden Gemeinschaft wählen müssen.

In Brüssel war 1968 das wohl unfruchtbarste Jahr seit der Gründung der EWG. Seit dem Abgang Hallsteins und dem langwierigen Umbau der Organisation als Folge der Fusion der drei Behörden (EWG, Montanunion, Euratom) haben die Technokraten ihren Schwung verloren. Jean Rey und die Mitglieder seiner Kommission verzichten weitgehend darauf, sich mit strittigen Fragen überhaupt zu befassen. Von den Regierungen aber können keine Impulse ausgehen, weil sie über eine äußerst wichtige, aber gegenwärtig offensichtlich unlösbare Frage zerstritten sind: den Beitritt Englands zur Gemeinschaft der Sechs.

Die Fronten sind klar: Alle Mitglieder wünschen den Beitritt, nur Frankreich lehnt ihn ab. Die hartnäckige Weigerung der Regierung in Paris, wenigstens Gespräche über eine allmähliche Annäherung Großbritanniens an die EWG zuzulassen, widerspricht gewiß dem Geist der Verträge von Rom – eine Erweiterung der EWG war der Wunsch aller ihrer Gründer. Der Wortlaut des Vertrages aber schreibt nun einmal Einstimmigkeit bei der Aufnahme neuer Mitglieder vor – und so genügt die eine Gegenstimme.

Nichts wird de Gaulle dazu bringen, auf dieses Vetorecht zu verzichten. Ganz gewiß auch nicht der Boykott, mit dem Holland alle Fortschritte beim inneren Weiterbau blockieren möchte.

Weder die römischen Verträge noch die politischen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse in Europa bieten Chancen, den General in die Knie zu zwingen. So warnt sogar Walter Hallstein – von de Gaulle brüskiert und deshalb gewiß ohne Sympathien für den General – vor jeder Europapolitik gegen Frankreich. Nur durch das Angebot verteidigungs- und außenpolitischer Kooperation könnte London die „Fünf“ vielleicht zum Ausbrechen aus der Gemeinschaft verführen – aber Vorstufen zu einem europäischen Bundesstaat kann und will Harold Wilson nicht offerieren.

Für die deutsche Diplomatie heißt es nun Abschied von der Illusion nehmen, wir könnten England doch noch „durch die Hintertür“ in die EWG hereinbringen. Wenn wir in einer Art Trotzreaktion die holländische Obstruktionspolitik unterstützen, würden wir. uns nur selbst schaden: Wir wecken dann in London falsche Hoffnungen. Und wir blockieren den Weiterbau der EWG zu einer funktionsfähigen Wirtschaftsunion, die wir aus politischen wie ökonomischen Gründen gleichermaßen brauchen.

Realitäten anzuerkennen heißt nicht zu resignieren. Vielleicht bieten sich nach den nächsten Wahlen in England neue Chancen für Verhandlungen, vielleicht behalten die Jüngeren unter den Gaullisten recht, die voraussagen, daß 1971 oder 1972 eine Assoziierung Englands kommen werde. Jedenfalls ist niemand – auch den Briten nicht – gedient, wenn wir weiter untätig auf Harold Wilson warten. Diether Stolze