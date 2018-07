K. H. Rengstorf und S. von Kortzfleisch (Hrsg.): „Kirche und Synagoge, Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden“; Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1968; Band I; 504 Seiten, 56,– DM.

Solange der Antisemitismus (bei uns) noch nicht überwunden ist, verdient jede Arbeit, die sich um seine Überwindung bemüht, unser Interesse. Die unmittelbare Auseinandersetzung zwischen Juden und Christen, die ständig durch Arbeitsgemeinschaften und auf den evangelischen Kirchentagen geführt wird, ist von allen Bemühungen darum am wichtigsten, weil die christliche Wurzel des Antisemitismus offen zutage liegt. Das bedeutet allerdings nicht, daß Antisemitismus ein notwendiges Attribut des Christentums ist. Es gab vielmehr einen vorchristlichen Antisemitismus, durch den sich der christliche als die Folge einer früh einsetzenden Paganisierung des Christentums erklären ließe.

Das zweibändige Handbuch, dessen erster Teil vorliegt, soll einen Dialog zwischen Christentum und Juden aller Konfessionen fördern. Es zeichnet sich aus durch das Streben nach Objektivität und breitet in erfreulich reichem Umfang Quellen aus, so daß dem Leser selbständiges Urteilen ermöglicht wird.

Als entscheidende Streitfrage wird gleich am Anfang die christliche Behauptung genannt, Jesus sei der von den Propheten des Alten Testaments verheißene Messias. Der jüdische Beitrag bestätigt diese Feststellung, nennt jedoch zwei weitere Kontroverspunkte: das Wesen Gottes und die Dauer des mosaischen Gesetzes, die in der Diskussion bisher weniger beachtet worden sind. Alle drei Fragen hängen zusammen.

Es ist zwar nicht zu erwarten, daß in einem Handbuch, das allein den bisher immerwährenden Streit historisch darstellen soll, eine theologische Reflexion dieser Streitfragen geboten wird – sie findet sich in den zitierten Quellen! –; es macht sich jedoch auch in der historischen Darstellung die apologetische Anlage des Werkes zuweilen nachteilig bemerkbar. So muß ernsthaft gefragt werden, ob man Luthers Antisemitismus (dessen Dokumente dankenswert ausführlich zitiert werden) damit abtun kann, daß er ihn „in seine Rechtfertigungslehre einbaut“ und ihm damit seinen „eigentlichen ‚antisemitischen‘ Stachel“ genommen habe. Als ob theologisch begründete „Polemik“ (mit dieser verniedlichenden Bezeich-, nung wird Luthers Judenhaß versehen) nicht antisemitisch sein könnte!

Im Unterschied zu dieser Darstellung wäre an jene Rechtfertigungslehre die kritische Sonde zu legen. Die Geschichtstheologie, die als die Wurzel für Luthers Schmähschriften genannt wird, ist nicht schon darum besser als die nazistische Geschichtstheologie, weil sie von Luther stammt. Und ebenso wenig kann man behaupten, daß Luther in seiner Stellung zum Judentum „der Erneuerer der paulinischen Theologie“ ist, wie schon ein Blick in den ersten Teil des Buches erweist. Zu begrüßen sind demgegenüber die soziologischen und politischen Aspekte, die nicht nur an dieser Stelle gegeben werden. Politische und ökonomische Gründe werden dann auch als Grund dafür genannt, daß Luthers antisemitische Forderungen nicht schon damals von den evangelischen Fürsten erfüllt wurden!

Das Buch schließt mit der Darstellung der protestantischen Orthodoxie, also mit dem 17. Jahrhundert. Damals machten sich bereits Strömungen bemerkbar, die bald zu einem philosemitischen Pendelschlag führten. Durchgängig ist der Leser über die Lebenskraft jüdischen Glaubens erstaunt, der trotz aller Verfolgungen immer wieder eine Werbekraft hatte, die man allerdings nicht diffamierend einem „militanten Judentum“ zuschreiben sollte. Es war gerade die Leidensfähigkeit der Juden, die zu allen Zeiten Nichtjuden dazu führte, nach den Grundlagen dieses Glaubens zu fragen. Es bedurfte allerdings erst eines Pogroms mit den Mitteln des technischen Zeitalters, daß sich die Christen selbst nach den Grundlagen ihres Glaubens im Judentum fragten. Man darf gespannt darauf sein, wie die Autoren des zweiten Bandes diesen Kulminationspunkt christlichen Judenhasses ansteuern werden.

H. W. Bartsch