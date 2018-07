Bei Shell T & T nur 15 Prozent Abzug

Für die 1964 an deutschen Börsen eingeführten Aktien der The Shell Transport und Trading Company, Limited (Shell T & T), London, ist im Einvernehmen mit den englischen Steuerbehörden hinsichtlich des Steuerabzuges bei Dividendenzahlungen eine Sondervereinbarung getroffen worden. Unter bestimmten Voraussetzungen können die deutschen Aktionäre der Shell T & T ihre Dividenden künftig unter Abzug von nur 15 Prozent englischer income tax kassieren. Der deutschen Einkommensteuer unterliegt der Brutto-Dividendenbetrag in voller Höhe. Auf die Steuer können 18 Prozent von 85 Prozent des Brutto-Dividendenbetrages angerechnet werden. Das bedeutet, daß die in England verbleibende Steuer von 15 Prozent auf die deutsche Steuer von diesem Einkommen anrechenbar ist.

Nach Rücknahmepreisen gerechnet

Da die in unserer „Rangliste der Auslandsfonds“ Nr. 43 von Ausgabepreisen ausging, diese aber je nach Anlagebetrag wegen der verschiedenen Spesensätze zu falschen Schlüssen führen können, hat uns die IOS für ihre Fonds um eine Ergänzung unter Berücksichtigung der Rücknahmepreise gebeten. Danach stieg der Fund of Funds in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 6,8 Prozent, IIT um 13,7 Prozent und der Fonditalia um 11,2 Prozent. Der deutsche Generalagent für den Chase Selection Fund (Dachfonds) gibt die Wertsteigerung von Chase Selection in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 10,9 Prozent an.

Deutsche Fonds sollen Kredite nehmen

Die Zulassung einer vorübergehenden Kreditaufnahme bis zu zehn Prozent des Fondsvermögens habe sich im Gesetzentwurf über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile als notwendig erwiesen, um nicht zum Nachteil der deutschen Investmentsparen zahlreiche gute ausländische Fonds vom deutschen Markt zu vertreiben, heißt es in einer Verlautbarung des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Begrenzung der Kreditaufnahme nach Zeitraum und Höhe verhindere eine ernsthafte Gefährdung der Anleger. Den deutschen Investmentgesellschaften stehe es frei, im Verlauf der parlamentarischen Beratungen auch für sich die Möglichkeit der Kreditaufnahme zu fordern.