„Nach meiner Meinung sollte man Professor Grzimek zum Bundespräsidenten wählen, denn der kann wenigstens im Fernsehen mit einem Bundesadler auf der Schulter auftreten.“

Arthur Rathke,

Sprecher der CDU

*

„Ich habe nie die Absicht gehabt, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, weil ich nach so langer Regierungstätigkeit an verantwortlicher Stelle kein Amt übernehmen will, das nicht politisch ist.“

Ludwig Erhard,

Bundeskanzler a. D.